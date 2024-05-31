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31/05/2024

麥明詩馬爾代夫旅行Po泳照！Louisa騷長腿老公盛勁為讚：一早起身好正

#馬爾代夫 #結婚 #娛樂 #麥明詩 #泳池 #機師 #盛勁為 #海灘 #太陽 #夫妻之道 #影視娛樂
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　　盛勁為和麥明詩結婚後，不用開工做飛機師時，就會跟老婆糖黐豆一樣出雙入對。他們以夫妻檔開工拍廣告外，近日就去到馬爾代夫旅行歎世界。當地離不開陽光與海灘，麥明詩帶備充足的泳衣去玩，不斷誘惑老公。

 

 

　　兩公婆一同在社交平台上，分享了他們在馬爾代夫旅行的照片，除了曬太陽之外，二人還在渡假屋內玩水，又出海玩潛水，玩得非常開心。麥明詩在IG內，分享了水底世界的生活，還第一次見到海龜，近距離在自己面前游過。

 

　　今次旅行應該是他們的蜜月旅行，但麥明詩與老公並沒有享受二人世界，反而跟朋友同事，完全不介意有電燈腦在場。明知會有大量水上活動，麥明詩出發前，已經準備了多套不同款式的泳衣，還十分慷慨分享自己的泳照。麥明詩出名是有料之人，所以在靚人、美景於眼前時，盛勁為大飽眼神，他在IG上，貼出一張老婆麥明詩戴上太陽眼鏡，專心對看著電腦的照片。麥明詩穿上兩件頭泳衣，兼騷出一對長腿，他寫道，「一早起身好正。」好明顯係讚老婆，反而不會是美景吧。

 

 

　　兩公婆還在渡假屋內的泳池玩，一起參加水上瑜伽班，在水中飄浮平衡地站在板上，最初麥明詩都有啲失平衡，但最後跟盛勁為成功站立在板上，她身旁的朋友，則失敗掉進水中。原來他們還跟現場其他同學打賭，誰先掉下水便要認輸罰錢。

 

 

　　兩公婆亦成為廣告新寵，以夫妻檔形式接過不少廣告，近日他們為男士護理產品一起拍廣告，片段內麥明詩讚老公，鏡頭一轉盛勁在她背後偷偷駁嘴。雖然畫面上，這對新婚夫婦甜到漏，朋友睇完就最笑，盛勁為駁嘴好勇敢，麥明詩留言回覆，「佢個人冇乜求生意志。」

 

轉載自: 晴報

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