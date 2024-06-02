02/06/2024
端午節2024 | 8大注目端午糭推介：米芝蓮二星矜貴南非鮑魚燒鵝糭 / 足料漏油鹹蛋黃豚肉瑤柱上海糭 / 生酮減肥啱食鹹肉糭
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
每次端午節，都要去看龍舟及食糭應節，你們愛吃鹹糭還是甜糭呢？今次介紹8大端午節糭，除了有鹹有甜，還有素及生酮的，應有盡有！
端午節糭2024│1. 香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒：香甜柔滑二十年陳皮紅豆鹼水糭+矜貴之選招牌鮑魚裹蒸糭
香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒推出了端午糭，當中包括甘香可口原粒瑤柱豚肉糭、香甜柔滑二十年陳皮紅豆鹼水糭、營養滋味養生素糭，而當然少不了用原隻鮑魚、香菇和、瑤柱整成的矜貴之選招牌鮑魚裹蒸糭！大家在網上訂購後，可以由2024年5月20日至6月9日，下午12時至7時期間，於香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒（2樓）換領。
香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒
價錢：原粒瑤柱豚肉糭 (320克) $198、二十年陳皮紅豆鹼水糭 (225克) $148、養生素糭 (225克) $148、招牌鮑魚裹蒸糭 (700克)$298、三「糭」滋味組合(二十年陳皮紅豆鹼水糭、原粒瑤柱豚肉糭、養生素糭各一隻)$438
領取日期：2024年5月20日至6月9日
地址：大嶼山東涌怡東路9號
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