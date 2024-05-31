張家界｜高鐵6.15起開通張家界西長途線！增張家界、鳳凰古城6個站點！即睇車程、班次、開賣日期

張家界旅行，終於不用再乘高鐵至深圳轉車，下月起可以直接由西九龍站前往！高鐵由 6 月 15 日起將開通來往張家界西的長途線，新增張家界、鳳凰古城、邵陽等 6 個站點，每日行駛一對來回列車，車票將於明天（6 月 1 日）開始發售。

全新的張家界西線沿途新增 6 個站點，包括邵陽、洞口、懷化南、鳳凰古城、吉首東及張家界西。張家界固然是風景如畫，天門山、索溪峪、天子山自然保護區、張家界森林公園等都是必去的靚景景點，若於 8:30am 由香港西九龍，最快 2:52pm 便能到達。途經的鳳凰古城其實也有「中國最美古城」之稱，不只欣賞到吊腳樓、鳳凰虹橋等特色建築，還可租借少數民族的服飾，慢遊這水鄉古鎮。由鳳凰古城站乘坐磁浮觀光快線，便可到達鳳凰古城入口，非常方便。

路線：

香港西九龍 - 深圳北 - 虎門 - 廣州南 - 郴州西 - 衡陽東 - 邵陽 - 洞口 - 懷化南 - 鳳凰古城 - 吉首東 - 張家界西









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