iOS 18 | WWDC 2024最強預告：iOS 18將整合ChatGPT？Apple與OpenAI聯手掀iPhone智能變革？

每年6月舉行的Apple全球開發者大會「WWDC」一直都是行禮如儀：發布新版《iOS》作業系統，介紹有甚麼小修小補的新功能就完事。但有分析師認為，WWDC 2024將是蘋果過去十年來最重要的一場盛會，預計屆時會宣布與OpenAI的合作關係，並發表整合ChatGPT功能的《iOS 18》，有望讓Phone 16迎來超級銷售週期，令公司市值有望在2025年突破4兆美元大關。到底蘋果AI將會為大家帶來甚麼驚喜呢？

AI助你自製獨一無二表情符號

今屆WWDC開發者大會將於2024年6月10日登場，預計將宣布Apple已跟OpenAI結盟，攜手為iPhone帶來生成式AI功能。屆時蘋果會端出一套代號為「Project Greymatter」的AI工具，預計將整合到《Safari》、《照片》、《備忘錄》等核心App上，提供不同的生成式AI功能。

WWDC 2024將於美國時間6月10日至14日舉行，最受注目的蘋果AI發表會預計在香港時間6月11日凌晨一點以網上方式登場。（圖片來源：Apple官網）

綜合網上消息，蘋果AI新功能包括：語音備忘錄轉錄、電郵或短訊的建議回覆、強化版的《Safari》網上搜尋、更快更準確的Spotlight機內搜尋。另一亮點功能是生成式表情符號（emoji），系統根據正在發送的短訊內容，可讓用戶即時自製獨一無二的表情符號。

還有一項值得期待的新功能是智能回顧，可為用戶提供他們錯過的通知或短訊摘要，以至網頁文章、新聞報道、筆記、文件、以及其他形式媒體內容的摘要。此外，蘋果開發者工具《Xcode》亦會獲得AI優化。

AI強化Siri能夠理解上文下理

更重要的是，Apple將運用生成式AI來重塑iPhone語音助理Siri，為用戶帶來更自然流暢的對話體驗。2023年初，蘋果軟件工程資深副總裁克雷格·費德里吉（Craig Federighi）、AI策略資深副總裁約翰‧詹南德雷亞（John Giannandrea）試用了ChatGPT數星期後，深刻體會到Siri已被遠遠甩在後頭。

兩者的最大差別是，ChatGPT能夠理解說話的前文後理，而Siri則無法了解對話脈絡。例如，當用戶詢問ChatGPT：「日本有哪裏好玩？」獲得回覆後再問：「韓國呢？」ChatGPT可理解用戶是詢問韓國的旅遊景點，但Siri卻可能不明白用戶在說甚麼。於是蘋果高層下定決心，要徹底改造Siri。

新一代Siri將以生成式AI為基礎，具備理解語言和上下文的能力，可以與用戶來回對話，而不是回答單一問題。據悉，蘋果工程師已透過API將ChatGPT連接至Siri，測試Siri能否回應更複雜的提問、甚至提供即時繙譯。另外，Apple Watch亦會搭載AI強化版 Siri，讓用戶與Siri的互動變得更加自然。

WWDC 2023開發者大會的焦點是MR眼鏡Vision Pro，預計WWDC 2024的主角則是內建生成式AI的《iOS 18》與相關iPhone Apps。 （圖片來源：Apple官網）

Apple透過WWDC大會率先將蘋果AI介紹給開發者社群，鼓勵他們開發具備生成式AI功能的iPhone Apps。（圖片來源：Apple官網）

蘋果自研晶片專供AI雲端運算

為保障用戶私隱，蘋果將需要較少處理資源的AI功能放在iPhone上運算，這樣就無需把用戶輸入的資料傳送到雲端伺服器進行處理，以免機密外洩。至於較複雜、需耗用較多資源的AI功能，則交由Apple雲端數據中心解決。因此，預計《iOS 18》會預載能夠判斷各個AI功能是要由手機端或雲端處理的軟件。

即使AI功能交給雲端運算，蘋果也要想盡辦法保護用戶私隱。該公司推動「Project ACDC」（Apple Chips in Data Center）晶片開發計劃，研發自家處理器用於Apple數據中心。蘋果採用「安全區域」硬件技術，在晶片中增設一個與主處理器分離的物理區域，用作儲存敏感數據，以防黑客入侵。

再者，蘋果自研晶片又支援「機密運算」方案，藉由在伺服器上建構一個隔離環境，即是「虛擬黑盒」來處理敏感數據，確保資料在處理過程中始終保持著封閉狀態，即使是蘋果員工都難以存取。Apple首款AI伺服器晶片是「M2 Ultra」處理器，已於2023年隨同Mac Pro、Mac Studio電腦一起發布；下一款是「M4」晶片，剛於2024年5月伴隨新型iPad Pro面世，內建更強大的神經網絡處理器（NPU），設計上與生成式AI相容。

蘋果龐大用戶群成最大競爭優勢

自ChatGPT爆紅後，Microsoft、Google、Meta等科技巨頭無不豪擲數十億美元，搶攻生成式AI市場，唯獨Apple一直毫無作為，故此投資者已對蘋果感到很不耐煩，迫使該公司不得不急起直追，甚至不惜放棄籌劃多年的Apple Car計劃，將資源與人力集中在AI研發之上。

Wedbush分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）認為，Apple將會在WWDC 2024上交待與OpenAI的合作關係，並發表雙方合作推出的生成式AI功能，這將吸引更多人購買新一代iPhone 16，形成超級銷售週期（Supercycle），或會帶來逾2.7億部的巨大銷量，有望在2025年進入「4兆美元俱樂部」。

無論Apple是跟OpenAI或傳聞中的Google合作，都可以為她爭取更多時間來研發自家AI模型。盡管蘋果在AI領域處於落後位置，但卻擁有一項對手無可比擬的優勢——遍布全球的20億部Apple裝置。當蘋果AI釋出後，這些裝置的用戶即可試用其AI新功能，讓該公司在一夜之間躍居為全球最大的AI玩家。因此，蘋果能否成為AI霸主，端看WWDC發布會的反應如何了！

2024年5月舉行的蘋果財報會議上，執行長提姆·庫克（Tim Cook）強調：「我們相信AI的變革力量與前景，相信我們擁有在這個新時代脫穎而出的優勢，包括蘋果在硬件、軟件和服務無縫整合的獨特組合。」（圖片來源：Apple官網）

延伸閱讀：

蘋果造車夢碎！為何蘋果要放棄Apple Car？全力押注生成式AI是明智之舉，還是另有隱情？

AI手機崛起！生成式AI成智能手機市場新戰線！Samsung奪得先機，Apple能否逆勢反擊？