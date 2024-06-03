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超越現實的對華冷戰封鎖線 | 被忽略的巴人西岸屠城記2024-05-31
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03/06/2024

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

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全新頻道etnet健康網購 | 會員購物即送免費禮品

 

 

投資需要眼光敏銳，視力亦要保持清晰敏銳，才可以一眼關七，投資獲利。但每日不停對著電腦及手提電話，視力容易提早退化，甚至出現乾澀、痕癢及眼朦等不適。今個6月，「樂本健 x etnet健康網購」為你打打氣，送上護目法寶！

【etnet獨家優惠】
即日起至2024年6月30日，於樂本健網站healthsmart.com.hk或手機應用程式購物滿$100，即可免費獲贈價值$175之維柏健webber naturals【明目藍莓精華36:1】乙樽，結帳前必須輸入獨家優惠碼ETNJUN方可享用優惠，每人限贈乙樽，數量有限，送完即止。

維柏健webber naturals【明目藍莓精華36:1】
強效抗氧 改善視力
►    36:1高濃度，富含2.5%花青素
►    過濾有害光線，延緩視力退化
►    平衡淚水分泌，舒緩眼睛乾澀
►    強化毛細血管，提高眼睛敏銳度
►    適合長時間使用電腦、手機或配戴隱形眼鏡人士
詳情：https://www.healthsmart.com.hk/hs-home/#!/link/productDetail/WN-3820

立即免費登記成為會員：

https://www.healthsmart.com.hk/hs-home/#!/link/register

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樂本健及etnet同屬香港經濟日報集團成員，聯手打造香港No.1健康網購平台，為你源源不斷送上最新的健康資訊及保健養生良方。


查詢電話：2880-0066

網上渠道：【樂本健】購物網healthsmart.com.hk/手機應用程式

實體店︰香港北角渣華道321號柯達大廈2座14樓1407室 (鰂魚涌C出口)



條款及細則：
1.    優惠碼只適用於2024年6月3日至2024年6月30日。
2.    優惠以單一發票價計算，恕不接受分單、併單。優惠不能兌換現金、不可轉換其他產品及與其他優惠同時使用。
3.    所有贈品為指定產品及批次，數量有限，送完即止。
4.    付款時，請先按「使用優惠」再輸入優惠碼。
5.    任何因手機應用程式、電腦、網路等技術問題而引致無法專享上述優惠之情況，樂本健有限公司恕不負責。
6.    樂本健有限公司有權更改優惠條款及細則而毋須另行通知。如有任何爭議，樂本健有限公司保留最終決定權。

 

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