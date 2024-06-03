樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

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投資需要眼光敏銳，視力亦要保持清晰敏銳，才可以一眼關七，投資獲利。但每日不停對著電腦及手提電話，視力容易提早退化，甚至出現乾澀、痕癢及眼朦等不適。今個6月，「樂本健 x etnet健康網購」為你打打氣，送上護目法寶！



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► 36:1高濃度，富含2.5%花青素

► 過濾有害光線，延緩視力退化

► 平衡淚水分泌，舒緩眼睛乾澀

► 強化毛細血管，提高眼睛敏銳度

► 適合長時間使用電腦、手機或配戴隱形眼鏡人士

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1. 優惠碼只適用於2024年6月3日至2024年6月30日。

2. 優惠以單一發票價計算，恕不接受分單、併單。優惠不能兌換現金、不可轉換其他產品及與其他優惠同時使用。

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