商業英文 | 創業、擴展業務必睇！如何撰寫一份英文計劃書？一文學識10個寫Proposal實用片語

當我們踏上創業之路或計劃擴展現有業務時,撰寫一份完整且具體的商業計劃書變得至關重要。這份文件不僅是給投資者和合作夥伴的必要文件,更是我們自己理清思路、確定目標和策略的工具。

一份好的商業計劃書的重要性:

1. 明確目標和方向:商業計劃書幫助我們明確定義公司的目標、使命和願景。這有助於我們在日常運營中保持一致,不偏離原定路線。

2. 市場分析和競爭環境:通過撰寫計劃書,我們可以深入研究市場趨勢、目標客戶和競爭對手。這有助於我們制定有效的營銷策略。

3. 財務規劃和預算:商業計劃書包含財務預測、成本估算和預算分配。這有助於我們掌握資金流動,避免資金短缺。

4. 風險評估和緩解策略:我們可以在計劃書中評估潛在風險,並制定應對策略。這有助於我們應對不可預見的挑戰。

5. 吸引投資者和合作夥伴:投資者和合作夥伴通常需要一份完整的計劃書,以評估我們的業務潛力和可行性。

本周,筆者將為大家介紹10個有用的片語,讓您學會寫商業計劃書。Let’s go!

1. Introduction and Purpose(介紹與目的)

"We are pleased to submit this proposal for your consideration."

「我們很高興提交此計劃書供您考慮。」

- Example 1:

"We are pleased to submit this proposal for the development of a new mobile app."

我們很高興能提交此計劃書,以開發一個新的手機應用程式。

- Example 2:

"We are pleased to submit this proposal for the redesign of your company's website."

我們很高興能提交此計劃書,以重新設計貴公司的網站。

2. Background and Context(背景與情境)

"In light of recent market trends, we propose the following solution."

「基於最近的市場趨勢,我們提出以下解決方案。」

- Example 1:

"In light of recent market trends favoring remote work, we propose implementing a virtual collaboration platform."

基於最近有利於遠程工作的市場趨勢,我們建議實施虛擬協作平台。

- Example 2:

"Considering the competitive landscape, we propose a cost-effective marketing strategy.”

鑑於競爭激烈的市場環境,我們建議一個具有成本效益的營銷策略。

3. Scope and Objectives (範圍與目標)

"Our proposal aims to achieve the following objectives:"

「我們的計劃書旨在實現以下目標」

- Example 1:

"Our proposal aims to streamline inventory management processes and reduce costs."

我們的計劃書旨在優化庫存管理流程並降低成本。

- Example 2:

"The objective of this proposal is to enhance customer engagement through personalized email campaigns."

此計劃書的目標是通過個性化的電子郵件活動提高客戶參與度。

4. Methodology and Approach (方法和途徑)

"To achieve our goals, we recommend the following approach:"

「為實現我們的目標,我們建議以下方法」

- Example 1:

"To optimize supply chain logistics, we propose implementing an AI-driven demand forecasting system."

為了優化供應鏈物流,我們建議實施基於人工智能的需求預測系統。

- Example 2:

"Our approach involves conducting user research to inform UX design improvements."

我們的方法包括進行用戶研究,以支持用戶體驗設計的改進。

5. Benefits and Value Proposition(利益和價值主張)

"By adopting our proposal, your organization stands to gain the following benefits:”

通過採用我們的提案,貴公司將獲得以下利益:

- Example 1:

"Implementing our proposal will lead to increased operational efficiency and cost savings."

實施我們的提案將提高運營效率並節省成本。

- Example 2:

"The proposed marketing campaign promises higher customer retention rates."

所提出的營銷活動承諾提高客戶保留率。

6. Timeline and Milestones(時間表和里程碑)

"We propose the following timeline for project implementation:"

「我們提議以下項目實施時間表」

7. Budget and Cost Estimate(預算和成本估算)

"Based on our analysis, the estimated budget for this project is as follows:"

「根據我們的分析,該項目的預計預算如下」

- Example:

- Development costs:$50,000

Marketing campaign expenses:$20,000

8.Risk Assessment and Mitigation(風險評估和緩解策略)

"We have identified potential risks and recommend the following mitigation strategies:"

「我們已經確定了潛在的風險,並建議以下緩解策略」

- Example :

Risk:Delays in software development.

Mitigation:Allocate additional resources.

風險:軟件開發延誤

緩解策略:分配額外資源

9. Conclusion and Call to Action(結論和行動呼籲)

"In summary, our proposal offers a comprehensive solution to address your business needs."

「總而言之,我們的計劃書提供了全面的解決方案,以滿足您的業務需求。」

"We encourage you to review our proposal and schedule a follow-up meeting."

「希望您能審閱我們的提案並安排後續會議,讓我們討論下一步並完成項目計劃。」

10. Contact Information(聯繫方式)

"For further inquiries or to discuss this proposal in detail, please feel free to contact us:"

「如需進一步詢問或詳細討論此提案,請隨時與我們聯繫。」