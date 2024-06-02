  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
生財有道
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

02/06/2024

高息定存 | 一周高息合集，銀行連環加息搶存，邊間銀行3個月定存息稱冠？

#華僑銀行 #高息定存 #工銀亞洲 #高息 #滙豐 #大新銀行 #收息 #建行亞洲
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　臨近半年結，本地銀行連環加息，當中大新銀行一周內累加0.6厘，3個月定存息由3.9厘加至最高4.5厘，適用於VIP客戶。

 

高息定存 | 一周高息合集，銀行連環加息搶存，邊間銀行3個月定存息稱冠？

（資料圖片）

 

　　為吸資金，龍頭大行滙豐新增特選客戶優惠，3個月息率高達4.25厘。另外，華僑銀行亦提高128日定期息率至4厘，另設現金獎賞1950元，相當於額外0.55厘利率，即最高達4.55厘。

 

　　另外，兩間中資銀行的6厘高息推廣期即將屆滿，當中，工銀亞洲3個月定存息達6厘；適用於全新客戶以新資金透過手機app開立「綜合戶口」及「理財e時代」，起存額只需1000元。優惠期至5月31日。另外，建行亞洲全新貴賓理財客戶透過分行以100萬元開立3個月定存，當中首10萬元可享6厘特惠年利率。

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136685



https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136655



https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136602



https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136578

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 火速行動

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#華僑銀行 #高息定存 #工銀亞洲 #高息 #滙豐 #大新銀行 #收息 #建行亞洲
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國絞殺「台獨」的戰略已成形？

31/05/2024 08:09

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk