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03/06/2024

從股價下跌看保險業的前景

#港是港非 #保險業 #香港 #大灣區 #財金大勢 #聚焦神州 #香港經濟發展
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　友邦保險(01299)是香港的藍籌股，亦是散戶愛股，過往股價一直穩定。不過，股價從去年1月約90元，持續下跌至今年4月16日的44元，回到2017年的水平，雖然近日隨著大市回升而反彈，但距離收復失地仍然有很大段路。市場對友邦股價下跌感到相當疑惑，業界提出多項理由，但未能充分解釋目前的情況，因為去年恢復通關，出現國內客戶來港「報復式」投保的情況，內地客新造保費高達590億，金額是歷史上第二高，友邦是其中一間最受惠的保險公司，該公司財務及管理都十分穩健，疫情都能安然度過，緣何通關後股價反而急跌？

 

　　筆者並非金融或保險專家，自然不知底蘊，亦不想胡亂揣測，不過多了解行業的現況，對判斷相關的走勢，或許有一定的參考價值。近日與多位保險業界的朋友交流，發現保險業對行業前景充滿信心，但對於短期的發展卻有一些疑慮。據了解，自從國家推出粵港澳大灣區的規劃，保險業就爭取盡快進軍大灣區，因為過去10年國內客戶已經成為行業的主要增長動力，但受目前法規所限，國內客戶必須來港方可投購香港的保險，所以假如香港保險業獲准進入大灣區銷售，生意自然會以倍數上升！

 

友邦股價在今年3至4月經歷急瀉，或與業界短期發展遇阻有關。(AP)

 

　　所以，保險業的如意算盤是先在大灣區設立保險售後服務中心，為買了香港保險的國內客戶提出銷售以外的服務，例如查詢、辦理賠償及續保手續。第二步就是爭取設立跨境保險通，顧名思義，就是爭取在大灣區銷售香港保險。爭取設立保險售後服務中心的工作，其實在疫情前已經展開，政府在2020年表示已獲內地支持，到去年底指出籌備工作已進入最後階段。業界朋友表示，相信具體政策很快會出台，為了政策能夠妥當周全，他們不介意多等一回，畢竟香港的生意亦多到做不停。

 

　　不過，跨境保險通的進展就未如理想。政府早於2021年推出跨境理財通後，就表示會著手研究保險通方案，業界亦透過不同渠道爭取，但一直得不到回應。及至今年2月，據媒體報道，國家金融監管總局回覆政協委員的提案時表明：「跨境保險通指是港澳保險公司毋須在內地設立分公司，可直接向內地居民跨境銷售保險產品，做法與內地法規對境內投保的要求有衝突，現時直接開始試點的時機不成熟。」回覆又指：「但建議對加強和改進金融監管工作有重要的參考價值。金融監管總局將積極對相關問題開展研究論證，在依法合規、風險可控的前提下穩步開展探索。」簡言之，國家短期內不會推行保險通，但長遠會作出研究。

 

　　業界估計，短期內不會推行的原因，其一可能有國內保險業界反對，因為開放市場會帶來激烈競爭。其二是資金外流的問題，目前國內客戶買香港保險有多個不同原因，香港保險產品優質、信譽好，當然是重要原因，但亦有人透過買香港保險的方式，將資金存放在港，監管總局當然了解此情況，但只要過程符合要求，在風險可控下，一般不會干預。不過，如果要推行保險通，監管工作難免會變得複雜，總局可能要先研究出一個妥善方法。

 

　　無論如何，在大灣區的發展基礎下，保險業進軍大灣區的目標是不會改變，但發展步伐及監管工作則必須作出適當的平衡。

 

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