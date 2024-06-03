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03/06/2024

減息有望？

#財金大勢 #減息 #PCE
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　　上周五（31日）公布美PCE（個人消費支出）指數跌至三年來的最少增幅，望減息者，又再打了雞血，以為美儲局減息有望。但筆者認為美減息仍無望，因為美聯儲局已將「息」作為遏制中國之武器，與美國通脹無關。

 

　　先看上周五公布的PCE數據（圖一）公布數據與市場預期均一致，而在走勢上（圖二）亦確見出有走低傾向，這個PCE走低的趨勢在兩星期前已被預測過（圖三）是故上周五公布的「利好」PCE數據，不為市場帶來驚喜。

 

 

　　要了解PCE數據會否再走低，就要看PCE數據的組成（圖四）。

 

 

　　所謂的其他，是包括了金融服務，保險，食品飲料，耐用品（使用三年或以上物品）和非耐用品等。有關於PCE及核心PCE及超級核心PCE的走勢見圖五、圖六及圖七。

 

 

　　看了以上，怎得出美聯儲局減息有無望？不用分析，看《華爾街日報》Nick Timiraos，所謂的美聯儲局喉舌對這次PCE的評語便知（圖八）。

 

 

簡粹過來是：

 

　　12個月的增長是2.75%，是三年來之低；

 

　　6個月的年率化增長是3.18%，是自去年7月以來之高；

 

　　3個月的年率化增長是3.46%，較前兩月為低，但仍較2023年下半年以來任何一月為高。

 

　　媽呀！咁即點呢？美4月的PCE會促使美聯儲局減息嗎？

 

　　Nick Timiraos話：不知，再Wait and see，再睇吓啦！此即保持現狀，唔加又唔減，玩死未？

 

　　筆者認為，如美國不出現金融危機，如大範圍銀行倒閉，非農新增就業職位低於10萬個職位，美聯儲局是不會減息，因為白宮/美聯儲局，目前正以美國之高息作為武器，不為中國減息提供空間，此點以後再談。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。


 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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