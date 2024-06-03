  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

03/06/2024

FX MONDAY｜聚焦就業數據 分析聯儲局減息因素｜歐央行勢揭減息周期序幕？｜人民幣貶值風潮再現

#文錦輝 #hot talk 1點鐘 #艾德金融 #聯儲局 #減息 #美債息 #歐央行 #歐洲經濟 #人民銀行 #CNY2023 #人民幣 #外匯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：艾德金融投資策略總監　文錦輝

 

　　市場關注美國本周將公布的就業數據，市場預料非農業職位增加18.5萬個、略高於前一月，能否被視作明確的減息啟示？若經濟數據未確認通脹穩定回落﹑令減息時間表再度推遲，短線或進一步令美匯指數(DXY)降溫？美股情緒續高漲，恐增加美債被拋售風險？歐洲央行本將於周四（6日）議息，不過歐元區仍受高通脹、經濟增長疲弱、薪酬上升壓力及匯率波動等因素影響，到底歐央行是否會率先揭開減息周期序幕？中國上周公布的官方製造業PMI降至49.5，重陷收縮區間，還可參考甚麼數據判斷人民銀行對人民幣貶值的取態？以中國現時經濟條件﹑短線仍難扭轉人民幣貶值情況？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/npO5cYvP22M

 

►把時間軸拉到01:26開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎► 了解詳情

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#文錦輝 #hot talk 1點鐘 #艾德金融 #聯儲局 #減息 #美債息 #歐央行 #歐洲經濟 #人民銀行 #CNY2023 #人民幣 #外匯
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

520後，大陸經貿軍事兩面施壓

04/06/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk