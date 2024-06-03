靜極思動，又想短遊，去邊？最理想飛一小時即到的高雄！真的是平靚正又快，毋須考慮太多，一於交晒俾肥妹老婆揸主意。

航班選長榮，中午飛，可以瞓夠才施施然出機場。

降落後才醒起，台灣早一日正被內地圍台軍演，點解毫無緊張氣氛的呢？

而睇新聞，立法院打大交，十萬計群眾上街示威，但踏足高雄，只是一片寧靜，我哋是否活在平衡時空？

跳上的士，九十港元已抵酒店門口。老婆大人選咗兩房的酒店套房，中間大大個廳，舒服無比，只千七港元一晚。酒店名「福容徠旅」，三分鐘到達捷運站，附近也有不少食肆，方便！

缺點是以「環保」為藉口，不主動提供牙膏牙刷拖鞋護髮素⋯，更甚，有飯廳但刀叉碟乜都冇，略嫌不周！

整齊清潔寬敞簡約，但基本物品供應略嫌不足。

福容徠旅

地址：台灣高雄市前金區永恆街3號

電話：+886-7-215 6688

放下行李，肚仔餓餓，諗住到附近求求其其搵間小店醫肚，但當日為周日及已是下午三時，大部份店鋪休息，有錢都唔搵，與香港人的搏盡性格相反。

行到一間「永記牛肉湯」，食啦，反正冇乜要求。睇睇餐單有乜先，主攻「一碗湯附一碗飯」。湯是牛肉清湯，入口知冇味精，內有數片牛肉；飯呢，是一碗肉燥飯，客人需要自己在飯煲添飯及加肉燥。

永記肉燥飯肥美正斗！

簡簡單單無添加牛肉湯，可一飲而盡。

毫無心理準備下，嘩！呢碗飯竟然有銷魂之感，油香肉滑的肉燥，混到肥嘟嘟白米飯上，簡直收唔到口，堅係正！

另要了綜合切盤（牛腱、牛筋、牛脷），油花四溢，牛味濃郁，好！連燙清菜、黑木耳青瓜、冷泡茶⋯⋯，只百三港元左右，抵到無話可說。

綜合切盤也高水準，我靜雞雞自備酒歎之哉。

永記牛肉湯

地址：高雄市前金區自強一路48號

電話：+886-7-216 8768

晚上決定豪一豪，帶同正斗威士忌，劍指「海大王澎湖海鮮」。此店約八年前認識，並曾做過訪問，當然有信心。

踏入門口，斯文大方老闆娘相迎，親自落單。

選了刺身六片、紅蟳一隻（鹽燒）、絲瓜蛤蜊滾清湯（味道奇鮮）、白灼小卷（內含大量春），單尾來碟海鮮炒米粉，極之美味。

海大王用本土鮮魚的刺身，可放心食，相當好味。

絲瓜薑絲大蒜滾蛤蜊，清鮮無比。

台灣名產，白灼小卷，滿肚是春，不可不試。

紅鱘賣相麻麻，但滿肚爆膏。

老夫老妻撐枱腳，幸福滿溢，夫復何求？埋單六百多港元，如此質素水平，抵！

海大王澎湖海鮮

地址：高雄市前金區自強二路17號

電話：+886-7-215 3638

一宿無話，翌日七點紥醒，好瞓到爆，因枕頭被鋪整潔冇味（不似國內部份酒店），牀的面積大到似摔角台，舒服得要死。

今次旅程全不吃酒店早餐，因為要試著名地道的豆漿油條湯包。梳洗後，立即到隔離街，七十年老字號「興隆居」試其出品。遠遠已見一條人龍，誇張，排就排啦！幸而，員工非常熟手，做到客如輪轉。

點解要排隊？市場冇死錯人！

歎完，服！豆漿聲明用非基因改造黃豆，絕不添加；油條新鮮炸起，卜卜脆，但不算有驚喜；最正係湯包，熱騰騰，一咬噴汁，新鮮豬肉口腔滿溢，絕大滿足感。結論，旺得有理，抵花時間排隊。

單單這個噴汁湯包，已獨步江湖！





興隆居

地址：高雄市前金區六合二路186號

電話：+886-7-261 6787