2024首季黃金儲備量排名！美國以XXXX噸儲備量排第一！中國、日本第幾名？邊個地方屬亞洲第一？附完整排名連結

提到黃金儲備，大家知不知道哪一個地方的黃金儲備是最多的？近日，世界黃金協會公布了全球第一季黃金儲備排名，到底哪一個地方的黃金儲備最多，中國又有多少黃金儲備呢？

近日，世界黃金協會公布了全球第一季黃金儲備排名，當中除了有全球第一季黃金儲備排名，仲記錄了各地的黃金儲備數量。

圖片來源：Unsplash @Jingming Pan

2024年第一季黃金儲備排名

第1名：美國（黃金儲備8,133.46噸，約5,790億美元）

第2名：德國（黃金儲備3,352.65噸，約2,386億美元）

第3名：意大利（黃金儲備2,451.84噸，約1,745億美元）

第4名：法國（黃金儲備2,436.91噸，約1734億美元）

第5名：俄羅斯（黃金儲備2,332.74噸，約1,660億美元）

第6名：中國（黃金儲備2,262.45噸，約1,610億美元）

第7名：瑞士（黃金儲備1,040.00噸，約694億美元）

第8名：日本（黃金儲備845.97噸，約602億美元）

第9名：印度（黃金儲備822.09噸，約585億美元）

第10名：荷蘭（黃金儲備612.45噸，約436億美元）

圖片來源：Unsplash @ Renan Kamikoga

第1名是美國，其黃金儲備一共有8,133.46噸；第2名是德國，黃金儲備有3,352.65噸；第三名則是黃金儲備有2,451.84噸的意大利。而中國則是第6名，黃金儲備有2,262.45噸，是今次排名中的亞洲第一；大家常去旅行的日本則是第8名。黃金儲備845.97噸。

圖片來源：Unsplash @Ling Tang

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