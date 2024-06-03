【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

沙田新城市廣場同香港迪士尼樂園度假區合作，於即日起至6日30日舉辦 「Sweet Together」，有成10個打卡位之餘，仲可以收集Duffy與好友印章、換領一系列獨家精品！咁多位萌粉千祈唔好錯過！記得睇到最後再玩遊戲贏禮品呀～

「Sweet Together」10大糖果森林打卡位簡介

打卡就當然要同7位迪士尼朋友Duffy、ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、‘Olu Mel 、LinaBell 一齊影相啦～喺「Sweet Together」糖果森林入面，萌粉們可以暢遊10大Duffy與好友主題裝置「蜜蜜」打卡位！喺「士多啤梨甜森拱門」下，大家可以同Duff、和CookieAnn野餐採摘水果、陪ShellieMay盪鞦韆、觀賞StellaLou同’Olu Mel的歌舞表演、與Gelatoni寫生、幫助LinaBell收集糖果！

甜蜜糖果屋

4米高嘅「甜蜜糖果屋」不但有一系列Duffy與好友毛公仔任你盡情自拍，更可以欣賞全新Duffy與好友春日糖果系列精品！







Duffy與好友照相亭

「甜蜜糖果屋」內特設「Duffy與好友照相亭」，打卡之後可以掃二維碼拎返打卡相㗎！

收集Duffy與好友印章+打卡換一系列獨家禮品

為了讓一眾萌粉盡興而歸，新城市廣場同HomeSquare攜手推出收集Duffy與好友印章活動，只要喺新城市廣場收集齊4個印章，即可換領「Duffy與好友年曆咭」乙張！

另外，追蹤新城市廣場指定社交平台、香港迪士尼樂園Duffy與好友專屬Instagram @DuffyFanstasy_HKDL 或用The Point會員積分，都可換領一系列Duffy與好友獨家禮品～

開放及活動詳情：

沙田新城市廣場與香港迪士尼樂園合作，舉辦「Sweet Together」開放詳情

日期：即日起至6月30日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新城市廣場1期3樓中庭、新城市廣場1期1樓、新城市廣場3期3樓、HomeSqaure指定樓層

收集Duffy與好友印章活動

日期：即日起至6月30日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新城市廣場1期1樓、1期UB Play Park、HomeSquare 1樓及HomeCircle 8樓

Duffy與好友獨家必換禮品

日期：即日起至6月30日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新城市廣場3期2樓The Point會員專櫃

有獎問答遊戲

嚟到大家最關注嘅部分啦，依家只要按以下步驟參加遊戲，就有機會帶走Duffy與好友精美禮品一套！

參加方法：

1. 訂閱 25度生活 YouTube 頻道，並於活動帖子回答問題

2. 讚好 New Town Plaza 新城市廣場 Facebook 專頁

3. 於表格內回答問題並填妥個人資料：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=891

獎品：

Duffy與好友紙扇乙套兩款

Duffy與好友年曆咭乙張

Duffy與好友貼紙乙張及

Duffy與好友度高尺乙個

Duffy與好友紙帽乙個（隨機一款）

備註：

活動於2024年6月11日晚上23:59截止

條款及細則：

1. 活動將於2024年6月11日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，最有創意的30名參加者將獲得Duffy與好友紙扇乙套、Duffy與好友年曆咭乙張、Duffy與好友貼紙乙張及Duffy、好友度高尺乙個與Duffy與好友紙帽乙個（隨機一款），參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 領獎詳情將會電郵通知得獎者。

7. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

8. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

9. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。