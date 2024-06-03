  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

03/06/2024

Coffee林芊妤分享爛面經歷！一個護膚理論遭質疑教壞人？曾被囝囝笑暗瘡怪：廣告都推埋

#晴報文章 #林芊妤 #娛樂人物職業 #暗瘡 #保濕 #娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: IG、YouTube

　　林芊妤（Coffee）向來皮光肉滑，不過近日她自爆去年經歷爛面，臉上長滿暗瘡相當嚇人，更被兒子取笑是「暗瘡怪」。Coffee拍片分享心路歷程及護膚心得，不過有網民批評她在片中所指「乾到出油」理論是美容謬誤！

 

　　Coffee勇敢分享自己的爛面照，相中的她額頭長滿粒粒，更蔓延到兩邊面珠，更有不少暗粒和暗瘡印，跟現在白滑的她判若兩人。她坦言皮膚由細到大都好好，但去年突然爛面：「皮膚情況一直很反覆心情跌至谷底，暗瘡暗粒敏感暗瘡印全來找我，每天也要靠帽和遮瑕膏，但因為焗住皮膚又不停惡性循環，每天早上第一件事就是照鏡看臉然後尖叫，當時連廣告拍攝也推了很多完全不想拍照…上年我兒子經常說：我媽媽是暗瘡怪（可惡的老公教的），2024年我終於戰勝了I’m back！」

 

 

　　Coffee在YouTube片中詳細分享突然爛面經過，片中的她素顏上陣，皮膚滑到反光。她表示要先找出爛面原因。她自言第一次爛面時身在澳洲，她出發前打了第三針疫苗，及後曾有敏感情況；在澳洲兩個月期間，她不停出暗粒，返港後往美容院針清成功解決。然而，數月後她看中醫調理，食中藥一個月後卻面部狂出暗粒，她向另一個醫師求醫，指她虛不受補，所以食藥後太燥而生粒粒。

 

 

　　不過，Coffee自言爛面冇好轉，全因她經常忍不住擠暗瘡。她呼籲大家不要擠暗瘡、正確使用暗瘡貼及適合的護膚品。她指保濕很重要：「因為你嘅皮膚底層，一定要夠滋潤保濕，先至唔會咁易出暗瘡，因為當你太乾嘅時候，佢就會出油，出油就會出油脂粒。」

 

 

　　不少網民及粉絲都大呼Coffee講出他們的爛面心聲，但有網民批評她所指「乾到出油」是錯誤：「可唔可以唔好亂教人，呢個concept（理論）畀啲皮膚科同美容醫生聽咗，笑大人哋個口」、「我覺得佢講暗瘡貼個point幾好，但一聽到呢個point，都係睇番皮膚科醫生YouTube會好啲」、「每一次聽到人哋講乾到出油就反眼」等。

 

　　皮膚科專科醫生林嘉雯過往接受本網訪問時指，坊間所指的「缺水致油」是錯誤說法，因油脂分泌是由荷爾蒙、年齡及先天條件決定，「皮膚不會因缺水而變油」。她指，皮膚的皮脂腺會分泌油脂，以鎖住水份；皮膚角質細胞在代謝過程中，亦會產生脂質，與皮脂腺分泌的油脂混合成「油」。而角質層的水份，是由真皮層細胞提供，可經角質層天然保濕因子、真皮層及外來環境吸收水份。她指，皮膚出現乾燥，與水份及油份不足均有關。油份不足是因皮脂腺分泌不足油脂引起，可以是由於先天性乾性皮膚、荷爾蒙變化，尤其是經期前後、年齡漸長令皮脂腺的活躍度減低，以及外來因素，包括過度清潔有關。而水份不足與天氣乾燥、角質層天然保濕因子不足、過度清潔有關。因此「缺水致油」的說法是錯誤的，因面油過多，與缺水並無關係。

 

　　內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=u9QCeqEvmic

 

轉載自: 晴報

《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲，減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#晴報文章 #林芊妤 #娛樂人物職業 #暗瘡 #保濕 #娛樂 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

查日腳：懷疑撞鬼點算好？「通勝」查日腳可醫邪病！靈靈法教你如何查日腳！

中國絞殺「台獨」的戰略已成形？

31/05/2024 08:09

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk