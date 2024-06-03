Coffee林芊妤分享爛面經歷！一個護膚理論遭質疑教壞人？曾被囝囝笑暗瘡怪：廣告都推埋

林芊妤（Coffee）向來皮光肉滑，不過近日她自爆去年經歷爛面，臉上長滿暗瘡相當嚇人，更被兒子取笑是「暗瘡怪」。Coffee拍片分享心路歷程及護膚心得，不過有網民批評她在片中所指「乾到出油」理論是美容謬誤！

Coffee勇敢分享自己的爛面照，相中的她額頭長滿粒粒，更蔓延到兩邊面珠，更有不少暗粒和暗瘡印，跟現在白滑的她判若兩人。她坦言皮膚由細到大都好好，但去年突然爛面：「皮膚情況一直很反覆心情跌至谷底，暗瘡暗粒敏感暗瘡印全來找我，每天也要靠帽和遮瑕膏，但因為焗住皮膚又不停惡性循環，每天早上第一件事就是照鏡看臉然後尖叫，當時連廣告拍攝也推了很多完全不想拍照…上年我兒子經常說：我媽媽是暗瘡怪（可惡的老公教的），2024年我終於戰勝了I’m back！」

Coffee在YouTube片中詳細分享突然爛面經過，片中的她素顏上陣，皮膚滑到反光。她表示要先找出爛面原因。她自言第一次爛面時身在澳洲，她出發前打了第三針疫苗，及後曾有敏感情況；在澳洲兩個月期間，她不停出暗粒，返港後往美容院針清成功解決。然而，數月後她看中醫調理，食中藥一個月後卻面部狂出暗粒，她向另一個醫師求醫，指她虛不受補，所以食藥後太燥而生粒粒。

不過，Coffee自言爛面冇好轉，全因她經常忍不住擠暗瘡。她呼籲大家不要擠暗瘡、正確使用暗瘡貼及適合的護膚品。她指保濕很重要：「因為你嘅皮膚底層，一定要夠滋潤保濕，先至唔會咁易出暗瘡，因為當你太乾嘅時候，佢就會出油，出油就會出油脂粒。」

不少網民及粉絲都大呼Coffee講出他們的爛面心聲，但有網民批評她所指「乾到出油」是錯誤：「可唔可以唔好亂教人，呢個concept（理論）畀啲皮膚科同美容醫生聽咗，笑大人哋個口」、「我覺得佢講暗瘡貼個point幾好，但一聽到呢個point，都係睇番皮膚科醫生YouTube會好啲」、「每一次聽到人哋講乾到出油就反眼」等。

皮膚科專科醫生林嘉雯過往接受本網訪問時指，坊間所指的「缺水致油」是錯誤說法，因油脂分泌是由荷爾蒙、年齡及先天條件決定，「皮膚不會因缺水而變油」。她指，皮膚的皮脂腺會分泌油脂，以鎖住水份；皮膚角質細胞在代謝過程中，亦會產生脂質，與皮脂腺分泌的油脂混合成「油」。而角質層的水份，是由真皮層細胞提供，可經角質層天然保濕因子、真皮層及外來環境吸收水份。她指，皮膚出現乾燥，與水份及油份不足均有關。油份不足是因皮脂腺分泌不足油脂引起，可以是由於先天性乾性皮膚、荷爾蒙變化，尤其是經期前後、年齡漸長令皮脂腺的活躍度減低，以及外來因素，包括過度清潔有關。而水份不足與天氣乾燥、角質層天然保濕因子不足、過度清潔有關。因此「缺水致油」的說法是錯誤的，因面油過多，與缺水並無關係。

內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=u9QCeqEvmic