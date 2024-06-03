  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

03/06/2024

電影劇集推薦 | 盤點6月新上映電影、Netflix、Disney+劇集！影帝劉青雲、吳鎮宇《談判專家》鬥戲 / 人氣懸疑台劇《誰是被害者》第二季 / 吳謹言《墨雨雲間》再演古裝復仇女主角！同場睇埋黃Viu、TVB推介

#影集 #電影 #劇集 #片單 #影視娛樂 #Netflix #Disney+ #黃Viu #TVB #九龍城寨之圍城
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　進入6月，上月大家看過甚麼好電影或劇集呢？近日，話題最熱應該是《九龍城寨．圍城》吧，如果還未看的話，就要和朋友去看看了！今次和大家看看6月片單，除了有電影，仲有Netflix、Disney+及黃Viu！

 

【6月片單｜上映電影推介】1. 九龍城寨之圍城 - wilight of the Warriors: Walled In：最近大熱！高度還原80年代九龍城寨

 

　　最近大熱的《九龍城寨之圍城》由鄭保瑞執導，主演有古天樂、林峯、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、伍允龍、張文傑。故事發生在八十年代的九龍城寨，林峯飾演的落難青年陳洛軍誤闖城寨，更發現這個地方亂中有序，更認識到了一眾好兄弟。本以為自己可以在九龍城寨找到一個棲身之所，這時傳出洪金寶飾演的惡勢力大老闆對城寨虎視眈眈。眾人以古天樂飾演的龍捲風馬首是瞻，一齊保衛城寨。如果未看的話，記得要把握時間了！

 


 

上映日期：已上映

 

預告：

 

 

【6月片單｜上映電影推介】2. 警長：捉內鬼 - Sheriff Narko Integriti：大馬爆紅懸疑電影

 

　　《警長：捉內鬼》是大馬史上最賣座Top 3的本土電影，是一套心理動作懸疑作品，故事講述劇中有一殺警狂徒，警方懷疑是內鬼所做，所以有一名「警長」空降調查，最後竟然案件發現局中有局，到底誰是人、誰是鬼？

 

 

上映日期： 6月6日

 

預告：

 

 

【6月片單｜上映電影推介】3. 窺探者 - The Watchers：驚慄懸疑！被困森林後每晚受神秘生物監視

 

　　驚慄懸疑片《窺探者》改編自全球熱賣A.M. Shine的同名恐怖小說，故事講述一名28歲的藝術家Mina被困在愛爾蘭西部一片廣闊荒涼、未受破壞的森林之中。當她找到藏身之地時，發現有3名陌生人都一樣受困，而大家每晚都受到神秘生物監視和跟蹤。

 

 

上映日期：6月6日

 

預告：

 

 

【6月片單｜上映電影推介】4. 熾火年華 - Someday We'll Tell Each Other Everything：改編自德國作家暢銷小說

 

　　《熾火年華》是《柏林影展》競賽影片，改編自德國作家丹妮拉·奇林的暢銷小說，不過分類為第III級。故事講述在柏林圍牆倒下後，東西德在正式再度統一前夕，有一個在東德小鎮的少女，她在兩個戀人之間左右為難的情感拉鋸。

 

 

上映日期： 6月6日

 

預告：

 

 

【6月片單｜上映電影推介】5. （真）新的一天 - Fish Memories：金馬獎最佳攝影獎！

 

　　台灣電影《（真）新的一天》在第60屆金馬獎得到最佳攝影獎，故事講述有錢大老闆趙子傑人到中年，遇上了陽光少年尚及翹家少女真真，三人相處愈來愈曖昧，令到三人變成「三人行」 ，但真的可以一直維持這狀態嗎？

 

 

上映日期： 6月6日

 

預告：

 

 

【6月片單｜上映電影推介】6. 談判專家- Crisis Negotiators：兩大影帝劉青雲、吳鎮宇同場鬥戲

 

　　《談判專家》由劉青雲、吳鎮宇主演，由劉德華監製，導演為邱禮濤，今次兩大影帝劉青雲、吳鎮宇相隔19年再度同場鬥戲。故事改編自荷里活鬥智神作《冇數講》（The Negotiator），講述談判專家卓文偉有一日被指是殺警及貪污案主腦，為了自證請，他綁架警察並和另一談判專家謝家俊進行談判。二人鬥智鬥力，到底件案背後又有甚麼陰謀？

 

 

上映日期： 6月13日

 

預告：

 

 

【6月片單｜上映電影推介】7. 無聲絕境外傳：首襲日 - A Quiet Place: Day One：《無聲絕境》前傳

 

　　美國末日幻想恐怖片《無聲絕境外傳：首襲日》為《無聲絕境》的前傳，故事回到外星生物入侵的最初幾天，伊芙蓮一家逃出生天和倖存者四處躲藏。在殺戮下，他們到底怎樣發現最輕微的聲音亦足以致命？一邊在戲院看戲，連觀眾都要再啟動靜音模式。

 

 

上映日期： 6月27日

 

預告：

 

 

下頁即睇Netflix推介！

 

【6月限時優惠】 送價值$175維柏健明目藍莓精華36:1► 火速行動

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#影集 #電影 #劇集 #片單 #影視娛樂 #Netflix #Disney+ #黃Viu #TVB #九龍城寨之圍城
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

查日腳：懷疑撞鬼點算好？「通勝」查日腳可醫邪病！靈靈法教你如何查日腳！

中國絞殺「台獨」的戰略已成形？

31/05/2024 08:09

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk