電影劇集推薦 | 盤點6月新上映電影、Netflix、Disney+劇集！影帝劉青雲、吳鎮宇《談判專家》鬥戲 / 人氣懸疑台劇《誰是被害者》第二季 / 吳謹言《墨雨雲間》再演古裝復仇女主角！同場睇埋黃Viu、TVB推介

進入6月,上月大家看過甚麼好電影或劇集呢?近日,話題最熱應該是《九龍城寨.圍城》吧,如果還未看的話,就要和朋友去看看了!今次和大家看看6月片單,除了有電影,仲有Netflix、Disney+及黃Viu!

【6月片單|上映電影推介】1. 九龍城寨之圍城 - wilight of the Warriors: Walled In:最近大熱!高度還原80年代九龍城寨

最近大熱的《九龍城寨之圍城》由鄭保瑞執導,主演有古天樂、林峯、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、伍允龍、張文傑。故事發生在八十年代的九龍城寨,林峯飾演的落難青年陳洛軍誤闖城寨,更發現這個地方亂中有序,更認識到了一眾好兄弟。本以為自己可以在九龍城寨找到一個棲身之所,這時傳出洪金寶飾演的惡勢力大老闆對城寨虎視眈眈。眾人以古天樂飾演的龍捲風馬首是瞻,一齊保衛城寨。如果未看的話,記得要把握時間了!







上映日期:已上映

預告:

【6月片單|上映電影推介】2. 警長:捉內鬼 - Sheriff Narko Integriti:大馬爆紅懸疑電影



《警長:捉內鬼》是大馬史上最賣座Top 3的本土電影,是一套心理動作懸疑作品,故事講述劇中有一殺警狂徒,警方懷疑是內鬼所做,所以有一名「警長」空降調查,最後竟然案件發現局中有局,到底誰是人、誰是鬼?

上映日期: 6月6日

預告:

【6月片單|上映電影推介】3. 窺探者 - The Watchers:驚慄懸疑!被困森林後每晚受神秘生物監視

驚慄懸疑片《窺探者》改編自全球熱賣A.M. Shine的同名恐怖小說,故事講述一名28歲的藝術家Mina被困在愛爾蘭西部一片廣闊荒涼、未受破壞的森林之中。當她找到藏身之地時,發現有3名陌生人都一樣受困,而大家每晚都受到神秘生物監視和跟蹤。

上映日期:6月6日

預告:

【6月片單|上映電影推介】4. 熾火年華 - Someday We'll Tell Each Other Everything:改編自德國作家暢銷小說

《熾火年華》是《柏林影展》競賽影片,改編自德國作家丹妮拉·奇林的暢銷小說,不過分類為第III級。故事講述在柏林圍牆倒下後,東西德在正式再度統一前夕,有一個在東德小鎮的少女,她在兩個戀人之間左右為難的情感拉鋸。

上映日期: 6月6日

預告:

【6月片單|上映電影推介】5. (真)新的一天 - Fish Memories:金馬獎最佳攝影獎!

台灣電影《(真)新的一天》在第60屆金馬獎得到最佳攝影獎,故事講述有錢大老闆趙子傑人到中年,遇上了陽光少年尚及翹家少女真真,三人相處愈來愈曖昧,令到三人變成「三人行」 ,但真的可以一直維持這狀態嗎?

上映日期: 6月6日

預告:

【6月片單|上映電影推介】6. 談判專家- Crisis Negotiators:兩大影帝劉青雲、吳鎮宇同場鬥戲

《談判專家》由劉青雲、吳鎮宇主演,由劉德華監製,導演為邱禮濤,今次兩大影帝劉青雲、吳鎮宇相隔19年再度同場鬥戲。故事改編自荷里活鬥智神作《冇數講》(The Negotiator),講述談判專家卓文偉有一日被指是殺警及貪污案主腦,為了自證請,他綁架警察並和另一談判專家謝家俊進行談判。二人鬥智鬥力,到底件案背後又有甚麼陰謀?

上映日期: 6月13日

預告:

【6月片單|上映電影推介】7. 無聲絕境外傳:首襲日 - A Quiet Place: Day One:《無聲絕境》前傳

美國末日幻想恐怖片《無聲絕境外傳:首襲日》為《無聲絕境》的前傳,故事回到外星生物入侵的最初幾天,伊芙蓮一家逃出生天和倖存者四處躲藏。在殺戮下,他們到底怎樣發現最輕微的聲音亦足以致命?一邊在戲院看戲,連觀眾都要再啟動靜音模式。

上映日期: 6月27日

預告:

