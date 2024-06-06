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06/06/2024

香港垃圾徵費延期與蹇卦

#易經看世界 #玄學 #垃圾徵費 #謝展寰 #環境及生態局
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　香港的垃圾徵費，是按「污染者自付」原則，對全港所有住宅和非住宅產生的垃圾按量收費，減少整體垃圾棄置量。現時政府已宣布暫緩實施，評估情況，以期在2025年中向立法會匯報。

 

　　其實早在2005年董建華年代，廖秀冬出任環境運輸及工務局局長期間，已曾提出垃圾徵費概念，而政府也在2013年推出首份廢物處理藍圖，至2016年由時任特首林鄭月娥提交修例草案，並於2021年8月獲得通過。其後政府先後押後至今年4月及8月實施，引起爭議。如今垃圾徵費又再無限延期，可謂一波三折。

 

　　事實上，垃圾徵費的先行先試計劃已凸顯了不同問題，包括配套及誘因不足，市民大多認為擾民。這場風波，顯示出政府的思慮不周，令市民無所適從。

 

市民大多認為垃圾徵費是擾民之舉（政府垃圾收費網頁圖片）

 

　　過去3年政府單在籌備及宣傳，前後花了1.77億元；原本推算計劃落實後，今年可為庫房帶來近18億元收入，如今付諸流水。另外，環保署去年批出總值11.49億元指定袋合約予四間生產商，現時庫存多達1.7億個指定袋，成本約7400萬元，後續會將指定袋免費派發給84萬個公屋住戶。

 

　　從《易經》看今次的垃圾徵費延期，不用占卜，已可用第39卦的蹇卦說明。「蹇」的原意為跛腳，跛腳之人走路困難，引申為事情難行。《雜卦傳》謂：「蹇，難也。」馬王堆帛書的《易經》，「蹇」字下的「足」作「走」，應是蹇的異體，兩字相通。

 

蹇卦 

 

　　按清代訓詁學家段玉裁的說法，「蹇」字除了行難，也可作言難，「蹇」字通「謇」，可見此卦同時意指行難和言難。相信環境及生態局局長謝展寰也認為，此一爭議是有口難言，且是一言難盡。

 

　　蹇卦的上卦是坎，坎為險；下卦為艮，艮為止，卦義是難，因為前面有危險而無法前進。《彖傳》說：「蹇，難也，險在前也。見險而能止，知矣哉。」可見垃圾徵費延期是明智之舉，否則如果硬推，損害可能更大。蹇卦是在危險之前就已知要停止，是有先見之明；反之，若在危險之後才知停止，便是後知後覺，是蒙昧，那是蒙卦，艮在外，坎在內。

 

　　先看蹇卦的初六爻：「往蹇，來譽。」往是前進，即不延期；來是回來，即延期，值得稱譽。《象傳》說：「往蹇來譽，宜待也。」意思是必須再等待時機。而六二爻曰：「王臣蹇蹇，匪躬之故。」蹇蹇是雙重蹇難，「王」指李家超，「臣」指謝展寰，「匪躬之故」是不用問責，是時運不濟，大環境未能配合而已。

 

環境及生態局局長謝展寰（左二）負責推行垃圾徵費，遇到重重困難。（環境及生態局fb圖片）

 

　　再看九三爻：「往蹇來反」，《象傳》曰：「往蹇來反，內喜之也。」意思是前進有難，還是回來比較好，換言之垃圾徵費延期是好事。而六四爻則說：「往蹇來連」，也就是來去都是險，但硬推之險應大於延期之險。至於九五爻的「大蹇朋來」，指最險難的時候，朋友來。這個「朋」，其實是民意，民意反映，垃圾徵費是延期比不延期好。

 

　　最後是上六爻的「往蹇來碩，吉，利見大人」，碩是豐碩，即有結果，條件是「利見大人」，這個「大人」，也許是謝展寰不用問責下台，但可調職，找個中女出任，因九運利中女。又或者，這個大人，指2028年的下任特首，也不足為奇。

 

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