國際局勢持續不穩，長遠有利金價，而金價走俏，也帶挈了其他貴金屬讓投資者有「炒番轉」的時機。其中尤以白銀這種「窮人黃金」近2個月來的升勢最為矚目，但近日有專家就警告，銀價出現「止賺」訊號。那麼，銀還可炒嗎？

銀價5月初約26元（美元．下同），5月份也創出多年來高位，一度企32元以上。FX Empire分析師謝諾夫(Vladimir Zernov)上周指出，黃金/白銀比率（「金銀比」）反彈，加上央行減少了買銀，令銀價發出「獲利了結」的訊號。

「金銀比」是1盎斯的黃金兌1盎斯白銀的價格比率，也就是指同樣數量單位的黃金可買多少白銀。

謝諾夫指4月底，金銀比穩定在87附近；直至上月底，金銀比嘗試穩定在73以下（執筆時，金銀比為77.28），這個市場趨勢成為了利好銀價的催化劑。過去2個月，銀價實際升勢比市場預期還要樂觀，但投資者今時已獲利回吐，金銀比亦已開始反彈。

相對於股票、債券，黃金有對沖作用，而金銀同途，想銀價升，便需要黃金市場的額外支持。謝諾夫認為，如果金價可維持2450元水平，金銀比挨近近期低點70，則銀價升上35元的目標才有機會達到。他續表示，金銀比反彈至76.5，會對銀價有利；若銀價維持在30.9元以下，則要往下尋28.75元至29元的支持位。

巴菲特曾估 銀供需失衡

起碼在2年前，巴菲特也曾談過白銀投資，他從最基本的市場供應與需求講起：白銀的需求主要來自工業用途的攝影和裝飾性珠寶類型，每年約為8億多盎斯，而每年白銀生產卻只有約5億盎斯，大部分白銀更是開採黃金、銅或鋅的副產品，約5億盎斯的銅礦產出，才有約1.5億盎斯的銀，所以他估計白銀供應一定會短缺。

巴菲特強調，以上關於白銀的數字雖不會準確，但庫存無疑已顯著耗盡。這意味著銀價在供需之間，存在短缺，「最終會發生一些事情」。

「即使有一些新產品出現，（銀價）這種不平衡也足夠大，例如你將來在攝影中會少看到白銀，但我們認為這種（價格）差距夠大至它將繼續消耗庫存到需要新價格來建立平衡的程度。此外，由於白銀屬副產品的性質，使它的供應不能隨市場需求增而增加，而銀的需求也不會因供應不足而減少，所以我們認為銀價的變化不一定是微小的」。

人為因素 干預銀價

巴菲特說，銀價一直受到人為因素影響。他以1934年美國《白銀收購法案》為例，法案規定美國貨幣儲備中的白銀，須提高到黃金儲備的25%。美政府需要為此買入11億盎斯（3.1萬公噸）白銀，並持續買銀，直到達到配額或銀價達到每盎斯1.29元為止。

儘管當年美國政府表示，不會將白銀貨幣化，但巴菲特看到政府的庫存正在耗盡，於是便買銀。後來美政府確實將白銀貨幣化，銀價大幅上升，他隨之獲利。根據巴菲特以上講話，銀價前景可簡單總結為：市場供需及人為的因素。

巴芒兩老 話裏有話

1970年代，亨特兄弟炒銀事件令巴菲特引以為鑑，他說：「我們會買很多白銀，但我們不想買太多，以免擾亂市場。我們無意重演任何亨特兄弟的故事，所以我們想確保沒有買那麼多白銀，但我們又很喜歡它！」在買與不買之間，巴菲特這番話充滿矛盾。

當時，同場的芒格續說：「我想，每30或40年，你可以做一些使用2%資產的事情（他指買少於10億元白銀），這對巴郡來說，沒甚麼大不了。」巴菲特接口說：「這讓我對人們周末拍攝的所有照片感覺更好，因他們都會用上一點銀！」

讀者可不要被巴、芒兩位「周伯通」式、看似卡通的說話忽悠了。在兩老帶著「遊花園」時，1. 要考慮投資組合，須有一定的貴金屬，是金是銀，悉隨尊便；2. 不要忽略貴金屬的潛在價值，而巴郡就用了資產的2%去買銀。

白銀在工業上的應用自然不限於巴菲特當年熟悉的「菲林攝影」，今天能源科技和新能源的發展，已進一步讓白銀在太陽能板、電子產品，如電池，以及其他高科技應用領域上。需求大幅增加，故白銀的價值可望持續提升。

鈔乃虛文 錢乃實器

在美國帶頭QE，錢（貨幣）愈來愈不值錢（貶值）的時代，中國傳統智慧仍適用於如何看貨幣與商品的關係上。自古以來，中國有識之士都以商品為實，貨幣為虛。

元朝是中國唯一全面使用鈔票的朝代，元末明初的王禕（1322-1373年）就總結了教訓，說：「鈔（貨幣）乃虛文，錢（含貴金屬的貨幣）乃實器。」投資白銀較金的門檻為低，卻有類似黃金的對沖作用。信銀還是繼續信美「金」，值得深思。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）