  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watches & ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

04/06/2024

楊千嬅《芷珊約您》大爆2019年網暴風波感受！「落難」半年冇朋友因為這原因？人生低谷不願向親人訴說內心：係我仔救醒我

#丁子高 #晴報文章 #娛樂 #黎芷珊 #楊千嬅 #演唱會 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　黎芷珊主持的《芷珊約您》2日播出最新一集，由楊千嬅擔任嘉賓。千嬅貫徹喊包本色，整集不時以紙巾抹淚，一番剖白更令與她相識多年的好友芷珊深感內疚！

 

 

　　節目中，黎芷珊飛到上海直擊千嬅的巡迴演唱會，公演當日，向來有畏高症的千嬅乘搭三層樓高的空中吊台出場，芷珊早於綵排時已率先體驗這個霸氣式出場，不禁高呼「天后唔易做」。千嬅克服畏高，全靠陪兒子Torres滑雪、坐吊車，並笑稱自從兒子出世後，再沒有「用楊千嬅個腦諗嘢」，只以丁太和Torres媽咪身份思考：「呢個世界冇天后，只有母后。」巡唱圓滿結束後，芷珊與千嬅到手工藝工作坊邊做手作，邊進行超deep內心對話。

 

　　千嬅重提2019年因疫情及網絡風暴而陷入人生低谷，「烈女」性格令她不願向丈夫和兒子訴說內心世界。千嬅自言當時曾醉心下廚，以為有效治療自己，卻被老公丁子高驚覺越來越不尋常：「丁生發現我整咗五日意粉，咕嚕肉都炸咗四次，覺得我唔對路，我話冇嘢呀，成日扮冇事，但夜深人靜時自己偶爾都會喊。」直至有天，Torres發現千嬅流淚，問媽媽為何不開心，令千嬅當頭棒喝：「點解我唔敢同佢承認？我係第一身亦係最close嘅人，我要畀最真實嘅佢知，人係可以唔開心，人係可以失敗，人係可以被人批評。過程先係最寶貴，我個仔唔會做乜都啱，我都好想人畀機會我個仔，『畀機會』三個字好寶貴。」當時，即使年紀小小的Torres背負輿論壓力，仍會勇敢捍衛媽媽，見到陌生人舉機拍千嬅時，他會衝上前阻止對方。千嬅反而從兒子身上學會了很多，她不禁感觸落淚：「佢咁細個，係初心，令我觀照自己嘅初心，喺我人生最低落最困難，就係我仔救醒我。」

 

 

　　芷珊問到現階段的千嬅是否快樂，經歷風浪後的她領悟箇中真諦，再度拋下金句：「以前嘅唔快樂，係要令自己更快樂。」至於十年後有何鋪排，她直言若從「楊千嬅」出發，會繼續做live演唱會，指演唱會不僅是音樂，而是分享人生；若從媽媽及太太角度，希望將生活專注放在家人身上：「我想陪伴個仔成長，慢慢老去。」千嬅向芷珊分享一個小秘密，原來她偷偷背著丁生，買了數支Torres出世年份的香檳收藏，由於不能讓丁生知道，她將香檳寄存在朋友家，又自爆不是第一次：「成日喺出面買完嘢寄居人哋屋企，冇人知！」

 

 

　　節目尾段，芷珊分享與千嬅訪談後的感受，指千嬅在他們朋友圈是個堅強女子，從來沒有呻過辛苦或不開心，因此2019年千嬅身陷網暴風波時，一眾好友當時認為不打擾是最好的支持；但芷珊聽到千嬅的直情剖白，令她十分內疚：「原來有大半年，真係一個人都冇搵佢（千嬅），聽落覺得好內疚，如果早啲畀支持同佢傾下偈，可能佢冇咁難過。」

 

轉載自: 晴報

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎► 了解詳情

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#丁子高 #晴報文章 #娛樂 #黎芷珊 #楊千嬅 #演唱會 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

520後，大陸經貿軍事兩面施壓

04/06/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk