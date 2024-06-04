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04/06/2024

梁祖堯首度夥拍葛民輝演舞台劇《Di-Dar音樂劇場》！阿葛期待食嘢順便增磅！阿祖重新編製校園中樂爆笑鬼故事

#葛民輝 #梁祖堯 #岑珈其 #邵美君 #湯駿業 #何洛瑤 #演員 #文娛藝術 #娛樂 #影視娛樂
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　　由風車草劇團主辦，風車草黑心喜劇《Di-Dar音樂劇場》，於2024年8月9日起公演，劇團主腦梁祖堯、湯駿業（AhDee）、邵美君、將首度夥拍葛民輝、岑珈其、何洛瑤（Sica）、鄧家杰（Kakit）、杜曦駿（Larry）、胡麗英及梁浩邦一同演出。早前公售葵青劇院的21 場演出已經全部售罄。礙於場地所限，風車草劇團宣布將移師香港演藝學院再演13 場，6 月5 日（星期三）起公開發售。

 

 

　　今次舞台劇是一個關於學校與殯儀的故事，講述香港某一間面臨殺校邊緣的中學，財政緊絀，校長走投無路之下，決定弘揚中國文化，在學校硬推中樂，獲取巨大活動資助金吊命。學生反應未如理想，校長聯同訓導主任無計可施之下，決定學生加入中樂團就可換取大過變小過，小過變缺點的優惠。

 

 

　　果然吸引到一班壞學生加入。一波未平一波又起，學校突然傳出鬧鬼傳聞，校工和女學生言之鑿鑿在校內撞鬼，為防止恐懼蔓延，校長惟有聘請法科師傅在校內舉行驅邪大會。法事進行，當打齋佬吹起又如號角一般響亮的啲打，竟然燃點起大家內心深處的表演魂。

 

 

　　看似是一個驚嚇鬼故事，但從海報設計可以見到演員名單，以及眾人的打扮和表情，可以幻想到其實是一個爆笑劇場，身為編劇的梁祖堯透露創作起源：「幾年前有人想我同阮韻珊幫佢哋搞個舞台劇，我哋寫完大綱，跟住仲好快寫咗一個關於校園同埋中樂嘅鬼故，但後來計劃擱置。上年心血來潮覺得唔好嘥，就重新構思過，用番條大橋去寫《Di-Dar》。」另一編劇阮韻珊為《Di-Dar》加上另一層意義，她介紹道：「《Di-Dar》係一個關於『活著』嘅故事，我哋成日話做人要無遺憾，但係做人有無可能真係無遺憾？我相信無可能，反而喺無常嘅世界入面，我哋要學習點樣帶住生命瑕疵生活落去。呢個係一個有鬼有人、要生要死、又喜又悲嘅故事。」

 

 

　　演員主要分兩條支線，分別是梁祖堯、湯駿業（AhDee） 及邵美君飾演的舊生，以及何洛瑤Sica、鄧家杰Kakit 和杜曦駿Larry 飾演的學生，葛民輝則飾演校長，岑珈其貫穿眾多角色的重要一員。葛民輝驚喜參演，兼任導演的AhDee表示能夠邀請到對方參與感覺奇妙，AhDee 說：「可以同阿葛一齊做Show，好夢幻，發夢都估唔到！因為我哋搵阿葛都係搏一鋪，點知得到佢嘅回覆，仲約我哋見面，到而家成事，太不可思議。」

 

 

　　阿葛笑言：「阿祖經朋友問我，話有個劇本角色啱我，想搵我傾。喺舞台現場演出係令我好興奮，而且聽講阿祖好鍾意食嘢，同佢哋排劇係唔會餓親仲會肥幾磅，聽落幾好，雖然故事未齊，但成件事令我好好奇，所以就答應了，但有啲後悔，而家加咁多場，去完葵青劇院再去演藝學院。」

 

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