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04/06/2024

WaterBomb | TVB「咪神」郭珮文BraTop玩水槍！MIRROR邱士縉追韓星Rain！《聲夢》21歲小花激罕三點式大派福利

#娛樂 #晴報文章 #影視娛樂 #Rain #Jessi #郭珮文 #MIRROR #邱士縉 #林沚羿 #林君蓮
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Text: 娛樂組

　　一連兩場的「WATERBOMB HONG KONG 2024 」昨晚圓滿結束，繼前一晚落住雨玩水睇Jay Park、泫雅與一眾韓星演出後，前晚輪到Rain鄭智熏和Jessi壓軸出場，不少藝人都不擔心落雨濕身捧場，當中包括MIRROR成員邱士縉、TVB「咪神」郭珮文、伍富橋夫婦、《聲夢傳奇》小花林君蓮和林沚羿（Venus）都有睇騷，場面非常熱鬧。

 

 

　　有韓國Hip Pop天后Jessi性感火辣登場，盡騷身材曲線，不時彎腰飛吻「派福利」：「今次嚟香港好開心，很高興天氣好好沒有下雨，但也很熱！你們要多點飲水，不要喝水槍的水，也不要只顧飲酒啊！」她都好「識做」大賣口乖，叫Fans開騷要買飛支持。而Rain壓軸出場，全場Fans熱血沸騰，Rain又唱又跳除衫大騷肌肉，仲一度走落台「親近」Fans：「我有一個好消息宣布，我將會在香港開騷，你們會支持嗎？香港你哋好嗎，我很掛住你哋，你哋覺得今晚OK嗎？不如一齊狂歡吧！」

 

 

　　有「大表波」之稱的MIRROR成員邱士縉Stanley原來係Rain的超級粉絲，他分享今次追星睇Rain的心情：「OMG!!! 鍾意咗10幾年，終於睇到佢live performance！好彩工作完成趕得切，短短十幾分鐘，已經夠我回味到七月！See you in July！」好友姜濤留言回應說：「你可以上去一齊除衫！」

 

 

　　除了Stanley外，圈中都有不少藝人捧場，TVB「咪神」郭珮文穿上Bra Top捧場，她手捧水槍一副準備「開戰」的模樣，不過一直玩到黃昏，感覺都沒有太大濕身情況，非常厲害，見她分享靚相之外，更有拍攝Jessi同Rain演出的片段，睇嚟跟藝員好友尹詩沛、吳子冲、陳蕊蕊等一齊玩得非常投入。至於另一邊廂，《聲夢傳奇》的小花林君蓮和林沚羿平日斯斯文文，沒想到參與今次音樂會後，兩人在社交平台分享自己的三點式泳衣照，其中年僅21歲的林君蓮的白色三點式泳衣，難掩她的好身材，絕對是禾稈冚珍珠，難怪網友都留言說：「咱家孩子突然成長了」、「呢set好屈機啊蓮姐！」、「不一樣嘅蓮姐」、「大癲，第一眼睇咁熟口面嘅，再望真啲原來真係蓮姐, 流量密碼Get！」等等，而24歲的「星二代」林沚羿原本都比較「保守」，不過音樂會越玩越High，又越來越濕身，所以決定直接以比堅尼示人，更瘋狂影相留念。

 

 

轉載自: 晴報

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