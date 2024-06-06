珠海好去處 | 珠海室內玩樂推介！遊樂場設50+項目：人均¥145玩保齡球、室內高爾夫球 / 免費參觀京百年藝術館 / ¥198學滑雪包護具、雪具

進入雨季，北上或有機會遇上狂風暴雨，去玩才下雨可能大家會覺得掃興。但其實北上內地都有很多室內玩樂好去處，今次會講講珠海室內玩樂，好像是美術館、按摩店等，一定不會悶！

珠海室內玩樂│1. 躍夢星城：50+遊樂項目！人均144.5元人民幣玩足全日

內地真的有很多大型的室內玩樂場，如果大家去珠海都想去的話，可以試試「躍夢星城」！「躍夢星城」是一個超大室內遊樂場，設50多個項目，好像是保齡球、飛鏢、桌球、投籃機、射箭、室內網球、躍動格子、室內高爾夫球、賽車模擬器、麻雀、VR遊戲等等，區域有專業指導，真的大人和小朋友都適合。而大家可以在大眾點評買票，二人周末假日團票只要289元人民幣，即是人均144.5元人民幣就可以玩全日，超抵！

圖片來源：大眾點評

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躍夢星城（城市客廳）

時間：早上10時至凌晨2時

地址：珠海市香洲區情侶中路639號城市客廳負一樓

泊車資訊：城市客廳有停車場，可免3小時停車費

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