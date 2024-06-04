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04/06/2024

繁花 | TVB開播內地話題作《繁花》！精選看點：王家衛首部電影劇、演員陣容卡士強勁！創業職場15大啜核金句：外行看門面，內行看後門！

#影視娛樂 #繁花 #看點 #金句 #TVB #王家衛 #電影劇 #辛芷蕾 #胡歌 #唐嫣 #馬伊琍
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Text: Sammy Leung

　　TVB昨日(3日)開始播出內地電影劇《繁花》，這套劇改編自小說家金宇澄的同名小說《繁花》，在今年年初於內地掀起一時熱話，相信在TVB播出後，會有很多香港人都會討論。所以今次先和大家看看《繁花》看點及精警金句！

 

繁花看點│1.導演王家衛首部電影劇

 

　　內地電影劇《繁花》是導演王家衛的首部電影劇，所以真的十分值得一看。而這套劇改編自小說家金宇澄的同名小說《繁花》，以1990年代的上海為背景設定。大家可以看到在場景、服裝、拍攝方式，都有王家衛的風格。

 

 

 

 

 內地電影劇《繁花》是導演王家衛的首部電影劇

 

繁花看點│2.演員陣容卡士強勁

 

　　電影劇《繁花》由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾主演，相信大家對胡歌、馬伊琍、唐嫣都有些認識，可以找到他們，已知演員陣容卡士強勁！可能對大家來說，女主角辛芷蕾會有一點陌生，但其實大家有看《如懿傳》或《慶餘年》可能都有機會看過她，她就是《如懿傳》中的嘉妃及《慶餘年》中的海棠朵朵！在《繁花》劇中，辛芷蕾造型加入了一些香港元素，令到她這位冷艷老闆「李李」更加有魅力！

 

 

辛芷蕾

 

繁花看點│3.劇情吸引

 

　　電影劇《繁花》背景設定在1990年代的上海，大家可以看到九十年代上海繁榮的風采。故事講述了改革開放初期年輕的商人阿寶如何成為了上海黃河路最成功的商人。故事除了有阿寶和3位女人之間的愛恨糾葛外，還有商戰劇情，絕不悶場。而影響阿寶的三名女人，包括玲子、汪小姐及李李，三人都有各自精彩的地方。

 

唐嫣

 

 

下一頁：繁花金句合集

 

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