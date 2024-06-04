哈佛商學院的「創新教父」Clayton M. Christensen教授，在1997年推出了他的經典之作 The Innovator's Dilemma《創新者的兩難》。

這本書不僅在商業界引起了一場革命，甚至還讓蘋果創辦人Steve Jobs、Netflix 創辦人Reed Hastings、Amazon Jeff Bezos這些科技巨頭都成了他的忠實粉絲。

Clayton M. Christensen教授提出了一個大膽的觀點：即使是最成功的公司，如果不懂得拋棄過時的商業模式，也可能會被新興的創新者打敗。

他將創新分為兩種：「低端破壞」和「新市場破壞」。前者是指那些在高端市場中不需要所有功能的顧客，而後者則是為了滿足之前未被滿足的需求。這本書的影響力如此之大，以至於在克里斯汀生於2020年去世後，他的理論仍然被廣泛討論。

近年來，關於中國創新能力的討論一直存在著許多誤解和偏見。有人認為中國人無法創新，只能透過竊取他國智慧財產權來獲得技術。

中國新能源車的發展是一個很好的例子。相比美國的新能源車，中國的新能源車在技術上表現更出色。

然而，這並不是因為中國僅僅是從美國竊取技術，而是因為中國汽車製造商在新能源領域進行了持續的創新和投資。從底特律和Tesla等公司獲得了一些技術，但這僅僅是他們創新的一部分。

事實上，中國汽車製造商之所以蓬勃發展，並不僅僅依賴於政府的補貼。事實上，華盛頓也向美國汽車公司提供了大量的補貼。

回顧歷史可以發現，中國汽車製造商在傳統引擎汽車領域曾無法與美國、歐洲和日本的競爭對手相提並論。

因此，他們選擇通過新能源汽車進行創新。過去，中國的引擎汽車品質和設計相對較差，並且存在著仿冒和低水平的問題，這使得中國消費者不願意購買中國車。

然而，中國的新創公司，如蔚來、比亞迪，意識到了要超越西方和日本汽車製造商，唯一的途徑是通過新能源汽車和新技術。他們將著重於軟體開發，將新能源汽車轉變為一個移動的智慧設備，類似於手機的概念。

美國人被拋在了後面。日本和德國也是如此。

事實是，傳統汽車製造商沒有採用新技術，因為他們擔心會蠶食他們的銷售，並且因為他們沒有合適的高管和管理團隊，底特律的普通員工（尤其是工程師）不想採用新技術，是因為他們擔心自己會失去工作和影響力。

並且一直專注於目前利潤豐厚的銷售項目，他們不願意輕易放棄當前的銷售，透過採用新的引擎技術。

結果？

當東南亞、南半球國家購買中國新能源車時，美國消費者將受制於過時、價格過高的技術，這使得中國車製造商有了迎頭趕上的機會，並且在新能源車領域取得了重要的突破。

此外，航空航天、高鐵、5G通訊等領域中，中國企業和科學家在技術創新方面取得了令人矚目的成就。例如，中國的高鐵技術在全球領先，中國的5G技術建設也遠遠超越了其他國家。

除了拜登永無止境的制裁和關稅之外，佛羅里達州一參議員史考特還將中國大蒜視為國家安全風險。

中國外種植的大蒜，農戶使用糞便和污水給大蒜施肥、在污水中種植大蒜、漂白大蒜、在大蒜進入美國市場前去除根部以使其看起來更誘人。因此，中國大蒜值得調查。

現在甘迺迪參議員正在追捕中國小龍蝦！