香港年用水量3年間升7%達10.66億立方米！如何利用創新科技提升食水安全兼保障水源供應？

在全球氣候變化影響下，食水資源嚴重不足，香港也不能獨善其身。香港和內地東江流域的集水量近年均出現不穩定的情況，加上新冠疫情改變了市民的用水習慣，令本港的用水量明顯增加。

事實上，香港的食水用量每年一直逐步攀升。從疫情前2019年的9.96億立方米，上升至2022年10.66億立方米的水平，三年間食水用量上升了7%。縱使將軍澳海水化淡廠第一期已於去年底投產，為香港增添可靠新水源，惟其產量只佔本港食水用量約5%，未能填補增長所需，反映香港仍存在缺水危機。

為緩和食水短缺，世界氣象組織早已呼籲各國加強水資源管理、監測、預測及早期預警，先進科技成為當中的關鍵詞。香港最近也積極採用創新科技，全面監管食水資源。水務署一方面開展了「智管網」計劃，在全港的食水分配管網內設立約2,400個「智管網」監測區域，以識別滲漏區域，為滲漏水管進行快速維修。另一方面，又在船灣淡水湖增設水塘水質監測的無人船系統，該系統配備全球定位系統、自動水質監測裝置及取樣裝置，能自動監測水塘不同位置的水質，並自動製成圖像化水質報告。當局更不斷提升系統的智能，使其能夠自動規劃巡航路線，並根據實時水質變化即時作出應對措施，不但可提升水質監測效率，還能提升食水安全，並保障水源供應。

同時，學界也凝聚智慧提出節約用水的方案，如職業訓練局（VTC）院校成員青年學院（國際課程）師生團隊設計的「環保智能水流花灑」，可透過手機應用程式，讓用戶選擇用水時間，再由程式進行運算，計算水流量，並控制花灑的出水量。手機程式同時會記錄用戶的用水習慣，並提供節約用水資訊，藉以提升大眾環保意識。該系統現正持續優化，如計劃在手機程式增設每月用水量及水費的預算，長遠可透過數據，協助物業管理公司估算及為住宅大廈的供水系統安排進行維修保養。

根據去年3月發表的《聯合國世界水發展報告》指出，全球有超過四分之一人口沒有安全飲用水，每年有達30億人口至少有一個月會經歷缺水問題，讓生活造成困擾。報告更預計，2050年全球面臨缺水問題的城市人口將上升至24億。

食水是人類重要的資源，大家都必須養成「惜水」習慣。要培養民間的「惜水」文化，當局都要多費心思，加強宣傳和教育。去年，水務署聯同環保促進會舉辦的「商約」惜水運動，旨在透過不同活動，呼籲工商界共同推廣「惜水」文化，同時提升用水效益，值得參與支持。期望日後社區有更多類似的活動，讓大家齊心投入「惜水」生活，共同為水資源可持續發展盡一分力。