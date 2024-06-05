美國在軍事、科技、貿易等經濟方面打壓中國，目的一個只想拖崩打垮中國的金融、經濟。但中國是不會坐以待斃，而是會逐一反擊。

軍事上，中國國防部長董軍在香格里拉的軍事會議上對台獨、對分裂中國的活動發出狠話，不是光說說的。畢竟這十多年來中國在航母、055艦、96潛艇、殲20、東風導彈的發展，都是針對美國欲在台海、南海、東海搞事，而發展起來的。

科技上，華為、中芯(00981)、小米(01810)、比亞迪(01211)等企業壓而不死，都是有國家扶持。

以上這些以後有機會再談。

今時，美國沒招了，就定會在中國的金融事務上下手。2024年2月14日，筆者有文《金融戰開打啦！》（圖一）就是指出中國怎不會為此作防？無論在人匯、內房債務，以及股市的發展，今後都會有一套套的政策推出來。這就是為甚麼筆者數月前已明言本欄將會少寫美國經濟事，而專注在中國的經、匯、股事上，畢竟東升西降是大勢。

有人以風水地運來論東升西降，但風水只是輔，主導還是要求諸己，求諸國家的正確發展政策。國九條，為中國股市帶來了希望，內房的白名單、鬆禁制，給內房帶來拆解之招。舊換新，將會帶動內循環經濟以及工業軟硬件上的更新。

不少投資者對這些政策都是帶有懷疑，因為這些刺激、輔助政策以前或多或少都有，舊招再施有甚麼好效果？

大家都知華為、中芯、比亞迪的科技含量高，但大家可記得一、二十年前，華為是幾陷破產？中芯生產技術在被美國遏制之前，亦曾被台積電卡脖子？而比亞迪首批在深圳的的士，是又會甩轆，又會車門關不好。但如今如何了，因為不單華為、中芯、比亞迪而是全部中國企業，都在過去一、二十年間磨劍，打造出不少本領，才可以在方方面趕上、超越，以至輾壓歐美。



大家又可否想過以下？

中國的製造業在過去一、二十年的磨劍時，中國的金融業也在磨劍？

1993年，中國要遏止通脹，朱鎔基只能出「宏觀調控」一招，把中國所有的工業、製造業、金融業都要被立時點穴，對國家整體經濟帶來不少痛苦。

2024年2月6日，國內的雪球合約陷爆倉危機，會使萬計投資者血本無歸。阿爺立出手，買住不少隻ETF(不是托個別股呀！)。筆者亦有文講《阿爺買咗乜》（圖二），有幾隻ETF竟是1000隻A股的組合，所以托個托盤有效過逐隻碗去托。之後更推出了隻有2000隻股的ETF，目的明顯不過，一個Buy order便有1000粒子彈以至2000粒子彈射出對抗空軍。連發的機關槍與逐發的左輪誰更有效殲敵？2024年2月19日國內有靈均量化基金，用了華爾街一套閃電沽空策略，在一分鐘內沽出了值25.67億元人民幣的股票，這種圖謀暴利之舉阿爺怎會不理？立馬入場，靈均在當晚便發道歉聲明。但證監怎會只甘於罰款，而是罰停賽三天（圖三）。一隻對沖基金要停買賣三天，就符合了證監所講的要你「傾家蕩產」。

2月6日，阿爺用錢托市。2月19日，阿爺是用點你對沖基金的死穴來托市，所以筆者亦有文，《托市未必要用錢》（圖四）。在中國，一個行政主導極高的體制下，任何使奸計去擾亂市場者必瓜。

由1993年至2024年，這些年間，阿爺在金融市場管理上學了多少功夫，將可以在今年的陸家嘴論壇上見出，以下是抄公布：

2024陸家嘴論壇將於6月19日至6月20日在上海舉辦。6月4日，上海舉行市政府新聞發布會，介紹第十五屆陸家嘴論壇有關情況。中國證監會辦公廳副主任王利在發布會上透露，6月19日上午，證監會主席吳清將出席論壇開幕式暨全體大會，並圍繞「以金融高質量發展推動世界經濟增長」發表主題演講。6月19日下午，證監會副主席方星海和上交所理事長邱勇將圍繞「科技創新與資本市場高質量發展」發表主題演講。「2024陸家嘴論壇期間，證監會將發布資本市場相關政策舉措。」王利說：「證監會還將與上海市人民政府共同建立資本市場支持上海加快五個中心建設的協同工作機制，助力上海國際金融中心增強競爭力和影響力。」

留意主題是：「科技創新與資本市場高質量發展」，其中必涉與美國對拆的招式，這是否值得期待？

不過，又哎！香港呢？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)