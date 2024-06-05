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05/06/2024

樊亦敏《直播靈接觸》爆「性交轉運」真有其事：唔係普通一個人可以做！故友靈魂投胎前講再見

#綜藝節目 #黃耀英 #黃紫恩 #娛樂 #演員 #梁思浩 #樊亦敏 #影視娛樂
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　　樊亦敏眾所周是圈中富婆之外，其實她都是一個修行者，不時在節目分享玄學鬼怪之事。她前晚出現在《直播靈接觸》節目，分享了一些自己的靈怪經歷外，話題間還講到時常聽到的性交改運法。

 

 

　　信則有不信則無，樊亦敏表示，在同一空間下，不論是日頭或晚上，都可能有機會有「朋友仔」在身邊出現。由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的《直播靈接觸》找來樊亦敏分享經歷。她並不感到害怕，她舉一個簡單經驗，表示知道要去這個節目，事情便看節目了解流程，當時她身在酒店，看節目期間，全房燈熄掉，只有電視機亦開動著。她致電酒店服務台工作人員，表示若房中沒有人，燈會感應得到自動關掉，但奇怪是樊亦敏一直坐在床上看電視。另一次亦有跟電視有關的經驗，樊亦敏曾在家中講電話：「當時自己講，唔使行埋去熄電視就好喇，點知個電視立即熄，跟住我再話其實我未睇完嘅，相信大家都未睇夠，不如開番啦，個電視真係開番。」

 

 

　　講到前世今生因果，樊亦敏有日在公司，突然感到有「朋友仔」跟著自己，於是自己便問：「你做乜跟住我？」後來問師父，她得知有兩個認識的故友掛念想見她：「師父同我講，有老人家同後生仔，老人家應該係準備投胎，走前望我、因為有啲掛住我，同我講再見，呢個老先生，我曾經有緣照顧佢，佢走時殮葬，我有出分力做番啲嘢。」

 

 

　　至於另一個年輕的「朋友仔」，則是樊亦敏十多年前離開公司在外工作時認識的後生仔：「十幾年前出面拍過劇、嗰個後生仔，合作好愉快，我仲試過介紹工作畀佢。同其他同事一直有聯絡，大家會約埋食飯，有次打畀我，話我介紹嘅工作做唔到，又暫時出唔到去食飯。後來就冇見好耐，後尾問其他人，先知佢死咗十幾年，應該同我講再見。」

 

 

　　節目中，樊亦敏亦分享了性交改運法的事情，她解釋是一個「雙修」，在密宗是一個法：「並唔係普通一個人可以做，就算一個密宗都不會亂做。」她透露曾有朋友誤墮性交轉運騙局。她表示有朋友曾經在婚後流產，情緒好低落，找一個法道師父幫忙：「有朋友介紹師父畀嗰個女仔識，話佢前世做咗啲唔好嘅野、今世唔夠正能量，師父話佢自己好多正氣，叫我朋友搵日去佢個壇，幫佢作個法。」

 

 

　　當日，樊亦敏的朋友單人匹馬找師父，然後跟朋友講，「你個樣真係生得幾靚，咁後生仲有機會做呢樣嘢，但要確保萬無一失嘅話要搵高人指點你，同埋幫你做呢個法。嗰個人好識得利用呢個話解你心結，先講啲正路嘢，然後話：『你身體太多陰氣，你要驅走陰氣，我係師父好多正能量，我有秘技獨門方法，可以吸你陰氣出嚟，會畀啲陽氣畀你，呢個係直接了當方法。』」幸好，朋友老公一直在樓下等待，未能聯絡太太直接衝上門敲門，才可以阻止事情發生。

 

 

　　樊亦敏修行多年，是入道弟子，她表示自己亦是懂得扶乩是乩徒、當年入教會，祖師父為她改名做敏觀。她帶了一些乩文在節目公開，其中一張2019年的乩文，其中一句提示她會有疫情，還教她解決方法。 而今集請來她分享故事，梁思浩事後在IG透露，「多謝晒所有直播靈接觸嘅觀眾，今晚又爆燈，同步上網人數136000！係超越13萬人次！破咗myTV SUPER有史以來嘅紀錄。」

轉載自: 晴報

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