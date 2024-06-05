  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

05/06/2024

【FOCUS】Heatflation來襲，極端天氣左右選情？

#Heatflation #農作物 #極端天氣 #熱浪 #美國
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　4月肆虐東南亞的極端熱浪，本周直撲美國西南地區。從拉斯維加斯到鳳凰城，可能刷新48攝氏度紀錄的熱穹頂，將籠罩3400萬美國人。高溫除了可能致命，更帶來能源、農作物市場的「Heatflation（熱通脹）」效應，亦或間接導致剛剛贏得第三任印度總理任期的莫迪，意外失去國會多數席位。

 

冷氣電費、農作物價格齊漲

 

　　繼亞洲老撾、越南、菲律賓的首都，上月不約而同經歷有史以來最熱的四月天後，今年夏季全球氣溫極可能再刷新去年的「史上最熱」紀錄。美國國家能源援助董事協會最新預計，美國家庭6月至9月平均需花費719美元的電費，才能保持家中涼爽，為十年來最高水平。

 

【FOCUS】Heatflation來襲，極端天氣左右選情？

極端天氣衝擊全球橄欖產量，令橄欖油昂貴如「液體黃金」。


　　此並非危言聳聽，就在周一（3日），美國國家氣象局（NWS）發布高溫預警，預告德克薩斯、亞利桑那、加利福利亞、內華達等多州，本周相繼迎來最高可能達48攝氏度的天氣。熱浪來得早、來得猛，海水溫度比往年更暖，美國國家海洋及大氣總署（NOAA）預計，今年大西洋颶風季的風暴數量將創歷史新高。

 

　　極端天氣引發的高溫、乾旱、洪澇，導致西班牙橄欖、科特迪瓦可可、巴西橙子產量大減，引發愈來愈貴的橄欖油、巧克力、橙汁只是冰山一角，從印尼的水稻到泰國的糖，從伊拉克的番茄到埃及的洋葱，「heatflation」可謂無處不在。

 

　　波茨坦氣候影響研究所和歐洲央行論文就預計，到2035年，氣候變化將令121個國家的食品價格年增1%至3%，到2060年，年增幅或達4.3%，此對低收入家庭的脆弱人群影響最大。

 

莫迪失絕對多數或關高溫事

 

　　此隨即帶出政治影響，因極端高溫首當其衝影響窮人例如農民、環衛工、建築工、街頭小販等的健康和生計。剛剛完成選票點算的印度人民院（下議院）選舉結果就顯示，今次莫迪領導的執政黨印度人民黨僅獲240席，遠低於上屆的303席，意外喪失議會絕對多數優勢（272席），背後原因之一或跟早前投票期間肆虐的高溫有關。

 

【FOCUS】Heatflation來襲，極端天氣左右選情？

印度極端熱浪引發嚴重飲用水供應危機，或令莫迪選情受衝擊。


　　　在印度面積最大的邦拉賈斯坦（Rajasthan），上屆零席位的在野國大黨一舉奪得8席，人民黨則丟失10席獲14席（總共25席），原因之一就是該邦之前經歷50攝氏度以上極端高溫，導致嚴重飲用水供應危機，加上邦政府涉嫌隱瞞高溫死亡人數，引發在野黨對莫迪政府電力、水供應的猛烈攻擊。

 

　　同樣的劇本恐同樣衝擊拜登的選情，高溫恐令逾六分一美國家庭（2112萬戶，截至去年底）拖欠能源帳單的情況惡化，而就在周二（4日），共和黨籍的佛州州長德桑蒂指摘拜登政府，就該州2022年遭遇「世紀颶風」伊恩後的恢復重建支援不夠；較早之前，共和黨籍佛州參議員魯比奧致信拜登，敦促其在颶風季來臨之際審查所有阻礙救災的聯邦法規。

 

　　　選情落後的拜登，面臨「熱通脹」新挑戰外，勢要嚴陣以待颶風吹襲民調。

 

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎► 了解詳情

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#Heatflation #農作物 #極端天氣 #熱浪 #美國
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中美將會拼金融

05/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk