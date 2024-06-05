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05/06/2024

北海道海膽迷朝聖之旅！親身到利尻島歎馬糞海膽、海鮮！ 即捕即製海膽丼、落船捉海膽體驗

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　踏入夏天，又到了食海膽的季節，雖然香港都很容易可以食到日本的海膽，但要食到最新鮮、最抵食的海膽，最好當然是直接去北海道！伊斯蘭教徒一生人要去一次麥加，作為海膽迷，我覺得總要去一次它的出生地 ——利尻島朝聖！在那裏，可以食到比新鮮更新鮮的海膽，因為都是當日即捕即開即食，亦可以試試自己親手捉海膽！去完利尻島，又可以到禮文島食花魚（ホッケ），你會驚訝，一夜干（魚乾）都可以「很新鮮」！建議順路去稚內，那裏有最大最厚肉的帆立貝，好食到你會想搬一箱連殼的新鮮帆立貝返香港！總之，是海鮮控的話，就快快訂機票出發！（這個星期先講利尻島，下星期再介紹禮文島及稚內）

 

朝聖之旅第一關：交通！

 

　　無論你信哪一個宗教，聖地在哪個地方，朝聖之路都很遙遠，所以我必須在介紹海膽之前，先講講前往利尻島的交通。利尻島位於北海道的最北端，最快最直接的方法，是由札幌坐飛機直達。ANA於6至9月每日都有一班客機來往新千歳空港至利尻空港，只要50分鐘就到，使用外國人優惠「ANA Discover JAPAN 票價」，單程最平約1千蚊，但機位非常搶手，建議早點訂飛。

 

　　另一個方法，可以乘坐JR前往稚內，再轉船到2個島。由札幌坐JR到稚內，需要5個多小時，單程票價10,560円，建議買「北海道鐵路周遊券」，預早上網買，5日用的周遊券只是20,000円，7日用26,000円。在稚內，可以乘坐渡輪Heart Land Ferry前往利尻島及禮文島，每日有3班，分別需時1小時40分鐘及1小時55分鐘，非指定席的單程票價分別為2,990円及3,290円；遊客亦可乘坐Heart Land Ferry來往利尻島及禮文島。至於島上的交通，有車牌的朋友，我會建議自駕遊，但最好於島上才租車，因為連人帶車坐船比較貴；無車牌就可以坐觀光巴士。

 

Heart Land Ferry每日提供3班來回利尻島及禮文島的渡輪。（圖片來源：FB@ハートランドフェリー株式会社 ）

 

Heart Land Ferry

網址：http://www.heartlandferry.jp/

 

下一頁︰落船即食生海膽丼、當地人推介百年老店

 

 

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