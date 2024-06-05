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05/06/2024

foodpanda、Deliveroo 6月優惠碼！foodpanda VISA、Alipay用戶享最多$50折扣！戶戶送指定餐廳、信用卡優惠！外賣自取低至5折

#Alipay #Jetso #外賣 #VISA #Food News #外賣自取 #著數優惠 #pandapro #Deliveroo #中國銀行 #譚仔雲南米線 #東亞銀行 #KFC #Pizza Express #foodpanda #麥當勞 #著數 #優惠
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Text: Kennis Wong

　　平時返工、放假都習慣與親朋好友叫外賣解決三餐的話要注意！foodpanda及Deliveroo推出最新的6月優惠碼，有信用卡及Alipay等獨家優惠，又有指定餐廳及消費金額的折扣，總有一個啱你！即睇優惠碼一覽！

 

　　今次foodpanda優惠碼分為「美食外送及外賣自取優惠」及「foodpanda新客戶及pandapro優惠」，全部維持到月底，甚至更長的時間！

 

（圖片來源：foodpanda）

 

【美食外送及外賣自取優惠】

 

1. 「TRYNEW」

優惠期限：即日起至6月30日

優惠內容：指定新加盟餐廳美食外送每張訂單滿$120可享$20折扣；外賣自取每張訂單滿$100可享$20折扣

優惠條件：每人限用2次，先到先得

 

2. 「ALIPAY20」

優惠期限：即日起至6月30日

優惠內容：Alipay用戶專享美食外送每張訂單最高折扣為$20

 

3. 「ALIPAY8PU」

優惠期限：即日起至6月30日

優惠內容：Alipay用戶訂購滿$80的外賣自取訂單即減$8

 

4. 「NIGHTMCD」

優惠期限：即日起至7月14日（逢晚上10時至凌晨4時）

優惠內容：適用於滿$150（折扣後及不連運費）的麥當勞美食外送訂單，每張訂單最高折扣為$20

優惠條件：每人限用5次。名額有限，先到先得；如啟動優惠碼的訂單被取消，餘下優惠券將不會存入帳戶

 

5. 「PUNEW」

優惠期限：即日起至6月30日

優惠內容：首張外賣自取訂單滿$60即享40%折扣。外賣自取新客戶輸入優惠碼即可享折扣及禮券包

優惠條件：其餘5張優惠券（總值$135）將於優惠碼啟動後7日內自動存入帳戶；如啟動優惠碼的訂單被取消，餘下優惠券將不會存入帳戶

 

（圖片來源：Foodpanda）

 

下一頁：即睇foodpanda新客戶及pandapro優惠！

 

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