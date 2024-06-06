  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing辦公室政治銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

06/06/2024

Android用戶注意！最新Antidot病毒入侵系統！偽裝Google Play更新畫面引人中招！入侵銀行App遙距偷錢？

#打工仔 #Android #防毒軟件 #木馬病毒 #Antidot #病毒 #網絡安全 #銀行 #Pantry熱話 #電話 #帳戶 #Google Play Store #黑客
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　現時電話病毒幾可亂真，一不留神就會中伏，讓不法之徒入侵電話，偷取個人資料！網絡安全公司Cyble近期發現最新Android手機病毒「Antidot」，這種病毒會扮成Google Play畫面遙距偷錢！即睇病毒畫面圖片及入侵過程！

 

Antidot偽裝Google Play更新畫面入侵電話偷錢！

 

　　最新Android病毒Antidot以木馬病毒形式入侵電話或電子設備，偽裝成Google Play的更新畫面通知，令Android用家們不以為然按下去後，再要求於訊息的要求下開啟「輔助功能」權限，然後入侵電話。目前已有德文、法文、西班牙文、俄文、葡萄牙文、羅馬尼亞文和英文版本，不排除以後會出現中文介面！

 

（圖片來源：CYBLE）

 

（圖片來源：CYBLE）

 

　　當用戶中計後，Antidot就可收集SMS訊息，甚至遠端控制相機和螢幕鎖定等裝置功能。Antidot還可記錄鍵盤操作，從而得知任何應用程式的按鍵記錄。另外，當我們用電話嘗試登記銀行App時，Antidot有機會進行攻擊，黑客會在正版App覆蓋一層偽造釣魚網站的登入畫面，當用戶輸入銀行帳戶資料，病毒就能偷取相關資訊，從而偷錢！

 

網絡安全公司建議：安裝防毒軟件、設多重身份驗證

 

　　面對著網絡安全問題，Cyble建議大家只安裝官方應用程式商店中的App，如Google Play Store或 iOS App Store，並將所有電子設備都下載防毒軟件。至於帳戶方面，大家可以設定多重身份認證，以免密碼一下子就能被人攻破。此外，打開收到任何有連結的短訊或電子郵件都要保持警惕，在應用程式中開啟權限亦要三思而行。只要保持警覺，被病毒入侵電話的風險就會大大減低！

 

（圖片來源：Envato）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲，減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #Android #防毒軟件 #木馬病毒 #Antidot #病毒 #網絡安全 #銀行 #Pantry熱話 #電話 #帳戶 #Google Play Store #黑客
更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

北約政策新轉向，俄烏之戰翻開另一頁

06/06/2024 15:40

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行128日4.2厘，大新6個月失守4厘

04/06/2024 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk