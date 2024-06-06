Android用戶注意！最新Antidot病毒入侵系統！偽裝Google Play更新畫面引人中招！入侵銀行App遙距偷錢？

現時電話病毒幾可亂真，一不留神就會中伏，讓不法之徒入侵電話，偷取個人資料！網絡安全公司Cyble近期發現最新Android手機病毒「Antidot」，這種病毒會扮成Google Play畫面遙距偷錢！即睇病毒畫面圖片及入侵過程！

Antidot偽裝Google Play更新畫面入侵電話偷錢！

最新Android病毒Antidot以木馬病毒形式入侵電話或電子設備，偽裝成Google Play的更新畫面通知，令Android用家們不以為然按下去後，再要求於訊息的要求下開啟「輔助功能」權限，然後入侵電話。目前已有德文、法文、西班牙文、俄文、葡萄牙文、羅馬尼亞文和英文版本，不排除以後會出現中文介面！

（圖片來源：CYBLE）

（圖片來源：CYBLE）

當用戶中計後，Antidot就可收集SMS訊息，甚至遠端控制相機和螢幕鎖定等裝置功能。Antidot還可記錄鍵盤操作，從而得知任何應用程式的按鍵記錄。另外，當我們用電話嘗試登記銀行App時，Antidot有機會進行攻擊，黑客會在正版App覆蓋一層偽造釣魚網站的登入畫面，當用戶輸入銀行帳戶資料，病毒就能偷取相關資訊，從而偷錢！

網絡安全公司建議：安裝防毒軟件、設多重身份驗證

面對著網絡安全問題，Cyble建議大家只安裝官方應用程式商店中的App，如Google Play Store或 iOS App Store，並將所有電子設備都下載防毒軟件。至於帳戶方面，大家可以設定多重身份認證，以免密碼一下子就能被人攻破。此外，打開收到任何有連結的短訊或電子郵件都要保持警惕，在應用程式中開啟權限亦要三思而行。只要保持警覺，被病毒入侵電話的風險就會大大減低！

（圖片來源：Envato）