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06/06/2024

比比星期四｜蔚來美團業績前瞻 美團發CB機會大？聯想AI PC前景

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國5月ISM服務業指數升至53.8，創9個月以來新高，主要受惠商業活動生產指數增幅，製造業及服務業走勢分歧，對聯儲局減息路徑有何啟示？蔚來(09866)及美團(03690)將於收市後公布業績，兩者業績有甚麼值得關注的地方？美團會否成為短期第三間發行可換股債的科企？台北電腦展掀起AI浪潮，高通聯合聯想(00992)、戴爾、惠普等品牌推出22台的AI PC，如何判斷聯想於AI PC中的發展前景？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/XX95dMShNmg

 

►把時間軸拉到01:37開始 — 節目開始

 

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