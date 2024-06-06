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06/06/2024

木村拓哉新劇《Believe-為你架起的橋樑-》與竹內涼真鬥戲！齋藤工爆每月辦放映會重溫老友這部經典神作

#天海祐希 #東京 #娛樂 #木村拓哉 #演員 #日本 #電視劇
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　　由「日劇天王」木村拓哉主演的春季日劇《Believe-為你架起的橋樑-》開播至今好評不斷，木村大神的人氣從平成橫跨令和、紅足幾代人，就連男神齋藤工和竹內涼真也直認是其小粉絲，魅力沒法擋！

 

　　朝日電視台65周年台慶劇《Believe-為你架起的橋樑-》由木村拓哉、天海祐希、竹內涼真等人主演。故事講述日本「帝和建設」的土木設計部部長狩山陸（木村拓哉飾）負責東京龍神大橋的興建計畫，某天施工現場發生嚴重事故，狩山陸在高層游說下一力承擔，遭到判監一年半。然而妻子玲子（天海祐希飾）探監時坦承患癌，令狩山決心推翻頂罪計劃，為此他策劃越獄並成功逃亡，卻被刑警黑木正興（竹內涼真飾）發現，原以為他會再度被捕，黑木卻為他提供情報，更偷偷放走狩山！原來黑木是大橋事故死者若松博通的弟弟，但他並不是因為復仇而緊咬狩山，而是為了找出幕後真相。

 

 

　　劇集開播以來，竹內涼真便以「造橋工人」若松和「刑警」黑木身份登場，成為熱話，當時不少觀眾猜測二人是雙胞胎，直至第三集才確認了他們的兄弟關係。今次要一人分飾兩角，竹內涼真透露：「為了區別開兩個角色，我把嘴角下的痣遮住，這是我第一次這樣做，『若松』出現的場景是後期製作的。」

 

 

　　作為後輩的竹內涼真，能夠跟自己偶像木村拓哉合作是一直以來的夢想，今次可以夢想成真，勾起不少回憶：「我成為演員已經十年了，一直很想和木村先生一起工作，但是苦無機會。我從小就看了很多他的作品，他在附近拍戲時我也會跑去看看！我記得我看了《律政英雄》的電影兩次，因為我想看最後的吻戲，對於初中生來說，那個畫面令人很害羞。」

 

 

　　至於曾多次跟木村拓哉合作的齋藤工，透露每月會舉辦一次「木村放映會」，讓他和好友可以重溫大神經典之作《悠長假期》：「但是不是每個人都可以參加，要對木村是真愛才可以！」《Believe－為你架起的橋樑－》 逢星期四晚上10時在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看由山下智久主演的《BLUE MOMENT》。

 

轉載自: 晴報

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