芷珊約你｜黎芷珊新節目訪問被彈「搵紙刀鋸牛扒」！許志安談「安心事件」、楊千嬅剖白被唾棄內容未點到已止！網民︰所有問題方便佢討好受訪者

黎芷珊2012年於萬千星輝頒獎典禮憑節目《最佳男主角》奪得「最佳節目主持」獎，而上得佢節目嘅都係巨星或者話題人物，因此唔少人都對節目《芷珊約你》有所期待。不過日前芷珊嘅表現就被彈到一棟都冇，唔知睇咗嘅大家又有冇同感呢？

黎芷珊主持嘅清談節目邀請到嘅嘉賓粒粒皆星，一連8集嘅《芷珊約你》就約到溫拿、張敬軒、草蜢、王嘉爾、許志安、陳慧琳以及楊千嬅做嘉賓，見到呢個陣容都不免令人有期望，其中許志安更加係首次於專訪中提起「安心事件」；而楊千嬅亦係首次就被fans唾棄剖白，然而訪問內容令到唔少觀眾都大失所望。

許志安節目中提到「安心偷食」時表示：「呢個傷疤會跟住我一世，成為提示我做人嘅方向。」而芷珊未知係咪為咗保持二人友誼，可以話係未點到已止，冇再深入問落去，網民都大彈訪問「內容唔入肉」，睇完好似睇咗陣風咁。另外，黎芷珊亦活用徐子珊《My盛lady》中教嘅港女必勝回應大法，經常都以「真係㗎」對應各式各樣嘅答案，以不變應萬變，就算你冇聽人講咩，咁樣答都一定冇死，黎芷珊只係爭在未問埋「咩嚟㗎」。

有網民睇完楊千嬅一集， 表示令佢更加討厭楊千嬅，更大插芷珊所有問題，都只係為方便受訪者「讀稿」，同時方便佢討好受訪者，更指佢訪問技巧，如同「搵紙刀鋸牛扒」，令觀眾失望：「你想觀眾點樣？睇你phonebook（電話簿）有幾星級？不要這樣啊，不要學人成為令觀眾失望的人啊。」網民同時指製作團隊以《東張西望》「何伯何太」思維譁眾取寵，刻意用啲楊千嬅喊得肉酸嘅畫面，反而唔去令更內容實在。另外，黎芷珊每集固定「畀一個小秘密我」環節都被嫌棄，可能大家都真係冇秘密，明星們分享嘅秘密都真係好「小」，小秘密到去阿婆都唔想知嘅程度，完全無法為節目最後帶嚟爆點，令人以為有高潮卻只係帶嚟更大嘅失望。

黎芷珊擁有四分之一葡萄牙血統，黎芷珊姑姐為黎婉華，是已故賭王何鴻燊元配。黎芷珊參與歌唱比賽時被當時著名的音樂人安格斯發掘，1984年初與陳樂敏及陳慧嫻一同推出首張唱片《少女雜誌》，其後在姑丈何鴻燊安排下加入無綫電視，成為兒童節目《430穿梭機》及《閃電傳真機》主持人。離開兒童節目後曾於多個資訊節目擔任主持，包括《香港早晨》、《K100》、《城市追擊》、《東張西望》、《七百萬人的傳奇》等，亦曾為娛樂新聞台擔任主播。 2012年黎芷珊主持《最佳男主角》嶄露頭角，觀眾們方知佢人脈極廣，天王巨星都非常畀面佢做嘉賓。