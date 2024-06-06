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06/06/2024

【FOCUS】嫦娥、波音、星艦，登月競賽迎小高潮

#嫦娥六號 #登月競賽 #波音 #SpaceX #登月
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　　當載著月球背面樣品的「嫦娥六號」上升器，正在環月軌道等待伺機與返回艙對接，波音旗下Starliner（星際航線）太空船周三（5日）終於載著兩名太空人順利升空，而億萬富翁馬斯克旗下SpaceX的Starship（星艦）超重型火箭，亦進入周四（6日）第四次試飛的倒計時－－中美登月競賽迎來小高潮。

 

月球背面採樣，探路科研站建設

 

　　中國計劃2035年前在月球南極建成「基本型」科研站的雄心再獲重要進展－－周日（2日）成功在月球背面南極艾特肯盆地著陸的「嫦娥六號」，在完成月球「挖土」採樣後，上升器攜帶樣品起飛並成功進入預定環月軌道。下一步，上升器將尋找時機跟同在軌道運行的「軌（軌道器）返（返回器）組合體」對接，預計返回器成功從上升器抓取月球樣本後，將於本月25日降落內蒙古四子王旗著陸場。

 

【FOCUS】嫦娥、波音、星艦，登月競賽迎小高潮

「嫦娥六號」成功在月球背面著陸並完成「挖土」採樣。


　　此舉是繼「嫦娥四號」2019年1月首次著陸月球背面，「嫦娥五號」2020年12月成功從月球正面的風暴洋採集岩石樣本返回地球後，又一領先突破，其意義在於，南極艾特肯盆地是月球最古老的撞擊盆地（約40億年前），跟較平坦的月球正面大不相同，今次採集樣本勢為人類就月球的形成演化提供前所未有的視角。

 

　　更重要的是，樣本將有助更好了解月球南極的環境，包括是否蘊藏水冰，為擬在此地建設的國際月球科研站勘察探路。

 

載人飛船終升空，波音稍挽顏面

 

　　在美國，儘管NASA（太空總署）1月宣布，將原定今年底的「阿爾忒彌斯2號」任務（繞月飛行），以及原定明年底的「阿爾忒彌斯3號」任務（登陸月球），分別押後至2025年9月和2026年9月，但跟為探月鋪路的太空船、超重型火箭等的研發、試飛卻依舊緊鑼密鼓。

 

【FOCUS】嫦娥、波音、星艦，登月競賽迎小高潮

曾兩次升空失敗的波音Starliner終於將兩名太空人送入預定軌道。


　　就在昨日，曾兩次升空失敗的Starliner終於將兩名太空人送入預定軌道，其後將前往國際空間站，標誌著波音成為繼SpaceX Dragon（龍飛船）之後，成為第二間為NASA執行載人太空飛行任務的民間公司。今次成功令深陷安全問題困擾的波音挽回些顏面，公司股價年初至今暴挫27%，市值縮水至1165億美元，幾乎只是SpaceX最新2000億美元估值的一半。

 

星艦第四次試飛，中美各拉盟友

 

　　相比穿梭於地球和外太空之間的星際航線、龍飛船、獵戶座太空船（Orion Spacecraft，NASA旗下），馬斯克的野心無疑更大，為登錄月球和火星設計的星艦超重型火箭，第四次飛行測試正進入倒計時。Space X 2021年獲NASA選定為建造載人月球著陸器的唯一合作方，「阿爾忒彌斯3號」中，星艦登陸器將執行將太空人從獵戶座太空船送上月球的任務。

 

【FOCUS】嫦娥、波音、星艦，登月競賽迎小高潮

Space X星艦登陸器將執行將太空人從獵戶座太空船送上月球的任務。


　　此意味星艦不僅要成功發射，還需安全著陸，而在早前三次試飛中，要麼是超級重型推進器在飛行中爆炸，要麼在成功進入軌道後重返大氣層時失聯，倘若即將進行的第四次試飛成功，將標誌美國登月計劃獲得里程碑式進展。

 

　　除了技術上的各自乘風波浪，中美在尋找太空夥伴上亦明爭暗鬥。早在2020年，美國牽頭發起　「阿耳忒彌斯協議（Artemis Accords）」，聲稱合作方進行「和平、透明和負責任的太空探索」及「公開發布科學數據」，上周迎來第42個簽署國。另邊廂，中國2021年發起「國際月球科研站（ILRS）」計劃，得到十多個國家/組織/機構響應，顯示大國博弈從地球全面延伸至太空，最終王者誰屬？

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