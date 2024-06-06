北約政策新轉向，俄烏之戰翻開另一頁

5月底，北大西洋公約組織(NATO)成員國外長在捷克首都布拉格舉行了一次重要會議，這次會議所商討的議題，乃是回應烏克蘭總統澤連斯基的要求，北約能否解除限制烏克蘭採用北約提供的武器，襲擊俄羅斯境內的軍事設施，結果從美國到歐洲北約成員大國都為烏克蘭跨過紅線，開了綠燈。北約這個新轉向令外界為之側目，擔心俄烏不僅和談無望，並有可能令戰事失控，禍及全球。

事緣今年上半年，烏克蘭東部在俄羅斯節節進逼下，烏方先後失守好些原本已經收復的地方，再這樣下去，烏克蘭戰敗指日可待，澤連斯基遂慌忙向美國和北約求助，要求他們解除烏克蘭不可使用北約武器進攻俄國土地的限制。

過去兩年以來，西方軍援烏國有條紅線，就是北約武器只限在烏克蘭境內與俄方作戰時使用，這條紅線乃是北約和俄羅斯私下的默契，超過這條紅線，便難保俄方不打核武戰。

北約成員國外長雲集布拉格，商討烏克蘭能否使用北約武器襲擊俄羅斯境內軍事設施。(AP)

現在澤連斯基要求北約解除這條紅線，至少讓他利用北約武器的優勢，向俄方境內軍事設施還擊，企圖一挽頹勢。報道指英法兩國毫不猶疑為澤連斯基背書，而拜登本來一直反對踩過界，只批准對烏方加大軍援，但後來經過國會討論後，出人意表地也按了綠燈。

今次北約的踩過界即是超越紅線，自然會亮起警鐘，就好像消防車頂上轉動的紅燈，發出響亮的聲音，好讓我們警覺。這個世界響起了警鐘嗎？其實一早已亮出刺眼的紅色燈光，但大國的政客們太埋首於鬥爭之中，看到的只是一己的狹獈利益。如是者，核戰，會否一觸即發？

今次捷克會議中，32個北約成員國有24個投票支持烏克蘭「踩過界」，解除以前把戰事局限於烏克蘭境內的限制，並可使用北約武器反擊俄羅斯國土。支持者表示，他們以民主之名，將為烏克蘭提供一切所需，包括戰鬥人員。捷克總統較早前已提出，在非常情況，北約軍隊正式進入烏克蘭提供必需戰鬥援助，並不違法。

若北約的軍隊及武器攻入俄羅斯境內，俄烏戰爭就會升級為兩大擁核陣營的衝突。(AP)

不過另方面，仍有幾個北約東歐成員國如保加利亞等反對踩紅線，只可惜她們的聲音已變得非常微弱。而英國代表在北約會議上更振振有詞地回應說，當俄羅斯在烏克蘭攻城掠地，為何烏克蘭不能反攻俄羅斯土地？聽起來似乎有其道理，但後果呢？試想象，北約軍隊及武器攻入俄羅斯境內，則不僅是俄烏之間的問題了，那就會掀起北約和俄國兩大擁有核武陣營的衝突，後果不堪設想。

想不到，俄烏戰爭持續了兩年多，北約未有為和談製造空間之餘，還欲令烏克蘭在軍事上北約化，卻又拖拖拉拉未有圓烏克蘭加入北約的夢想，其目的就是只視烏克蘭為棋子，刺激兼抗衡俄羅斯，而普京亦咬住烏東不放，令戰事延續。

事實上，俄羅斯無法洗脫侵略者的形象，但北約要令這場戰爭成為北約代理戰也昭然若揭。澤連斯基充當美國的馬前卒，亦已變得灰頭土臉。北溪一號爆炸案明明是美國所為，澤連斯基拍心口指是他下令的「好事」，硬替美國吃下了隻「死貓」；俄烏戰事頭一年本來有和談的機會，澤連斯基在美國授意下企硬，結果令和談泡湯，把國家拉進深淵；去年10月加沙危機爆發至今，澤連斯基忙不及站在美以立場，已令他失去不少南方國家的支持。

澤連斯基甘為美國的馬前卒，碰得灰頭土臉。(AP)

看來，俄烏之戰再戰下去，沒有贏家，卻把世界也置於刀鋒口上，究竟誰能擔當白武士？