木村拓哉大女Cocomi來港演出音樂會！工藤靜香同行歎燒味、打邊爐！邊間碗仔翅獲點名讚好味？

日本「萬人迷」木村拓哉的 23 歲大女心美（Cocomi）近年以長笛演奏家身份進軍音樂界，近月首次來港，聯同知名鋼琴家牛牛為「法國五月」藝術展演出《琴笛和鳴》音樂會，媽媽工藤靜香亦有同行。心美近日在 IG 分享在香港大歎不少美食，由名店燒味、地道邊爐至碗仔翅小食，嘗盡港式美味。

（圖片來源︰@cocomi_553_official）

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工藤靜香與心美遊港｜中環鏞記酒家︰馳名燒鵝、酸薑皮蛋

鏞記酒家屹立中環逾 80 年，憑燒味打響名堂，尤其是燒鵝，只用廣東的黑鬃鵝，採用「濕籠」方法，以祖傳秘方醃製炭燒，保留肉汁之餘也肉質依然滑嫩，吸引外國遊客慕名而來，甚至把燒鵝打包回國，因而被稱為「飛天燒鵝」。心美在鏞記品嘗了的燒鵝、叉燒之外，還有傳統小食酸薑皮蛋，溏心皮蛋配搭自家醃製的脆嫩無渣子薑同吃，味道酸甜醒胃。貼文中更取笑媽媽不敢合照，只在牆上倒影見到工藤靜香雙腳。

（圖片來源︰@cocomi_553_official）

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鏞記酒家

地址︰中環威靈頓街32-40號地舖

電話︰2522 1624

開放時間︰11am-10:30pm

網址︰https://yungkee.com.hk/

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