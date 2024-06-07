吳鎮宇《The Do Show》自認火爆：鬧件事、鬧制度！否認曾跟杜琪峯爭執！讚囝囝幽默反對其導演夢

吳鎮宇近日為電影《談判專家》接受鄭裕玲的訪問，二人都是電視台拍劇出身，大談以往拍劇的辛酸史。向來畀人感覺兇狠經常會鬧人的吳鎮宇，解釋自己的火爆因由，不過近年多鑽研佛學，自言會收咗啲火。

原名吳志強的吳鎮宇，童年時居於黃大仙區。他與Do姐訪問時，表示自己考過多次藝員訓練班也不成功。其實他考到第4次才成功被取錄，當初並不知道自己的「死因」：「一個人去考咗幾次唔成功，呢份工易搞，但唔明點解咁難考到。每次面試都係講吓對白、做表情，最後一次我望到個評核話我『雙眼太集中』。後來再考，咁啱嗰年去咗妙法寺做七日剃頭（和尚），反而呢一次得咗。」

同期訓練班內，有好多現時的大明星如梁朝偉、周星馳、林俊賢、關禮傑等等，他形容為個個是「猛人」，但自己並沒有計劃宏大理想：「我覺得有雞鵝飯，有張床瞓已經好掂，冇諗自己之後係點，呢一行又五光十色，有好多靚女，好似汪阿姐（汪明荃）、戚美珍、景黛音嗰啲，望多幾個星期都唔會諗其他嘢，當時真係唔識諗。」直至後來，朋友們如劉青雲、陶大宇等人都開始做主角，有自己的前途，不想自己的成績跟朋友們拋離得太遠，才會多考慮將來，然後再嘗試拍電影。

吳鎮宇表示跟Do姐拍的《生命之旅》，這劇他做第二男主角，才令自己在演技上開竅。Do姐提到這是60集長劇，拍的時候很辛苦，但因為吳鎮宇是首次重角色，反而十分享受，他笑說：「我哋覺得好型，以呢個為榮，第一套梗係唔辛苦，但拍多啲之後垃圾桶都踢爛，好火爆，肝唔好都係TVB搞到咁。」

火爆是吳鎮宇給予別人的典型形象，其實大家都誤會了他，他表示有時在片場見到一些事件，看不過眼才出聲，其實都是為作品好，還笑言有時會衝口而出，口不擇言：「袁詠儀、麥兆輝、張家輝嗰班，最鍾意吳鎮宇，佢哋知會有個傻佬會出聲。有啲興之所至就幫多啲，但如果我都唔出聲，就拍得好快，因為救都冇得救，反而件事不美。」Do姐為他解釋是他著緊作品，他則謂現時唔敢講太多，因為人的影響力大了，但判斷力未必最啱，講完可能反效果，所以都減少提出意見。

就算是火爆，吳鎮宇自言都不會亂罵人：「我係火爆，但冇鬧人嘅。我鬧天、鬧件事、鬧制度，鬧無形嘅嘢。」對於外傳吳鎮宇跟杜琪峯曾爭執，吳鎮宇否認：「邊度敢鬧佢，佢高血壓怕激親佢，只係冇睬佢。當年拍《鎗火》，當時杜sir拍好多戲，有時好多人去探班，好鍾意坐喺導演側邊食煙，我哋冇呢啲，反而令佢好冷清。我、黃秋生同林雪拍嗰陣，有時林雪都想過去杜sir嗰邊，但又唔可能離開我哋一隊演員，所以我哋冬天食緊糯米飯，杜sir拎個燒烤爐孤獨燒雞翼。」

吳鎮宇指在片場，一班演員有時會傾偈，嘻哈大笑被杜Sir責備，吳鎮宇說：「佢會嗌：『（游）乃海，叫佢哋靜啲睇下劇本啦，傾偈傾一世咩。跟住我就大聲話，同佢講有條X劇本咩，劇本邊度有呀？聽日拍乜佢知唔知呀？」不過他表示在藝訓班多年，學到一定要尊重導演。

62歲的吳鎮宇，與太太王麗萍結婚多年育有一子Feynman，兩父子溝通都好有趣，他常被兒子公開取笑。早前Feynman甚至貼父親黑白照似足車頭相，最後兩父子要「反面」。吳鎮宇都欣賞兒子的風趣：「我好奇怪點解佢有幽默感，佢知乜嘢叫笑點。佢成日笑我，因為我平時咁樣笑佢，所以要反擊我。」兩父子曾經一起拍攝綜藝節目，他覺得這個是難忘的回憶。現時囝囝16歲，吳鎮宇讓他自由發展：「我畀自由度大啲，佢有自己諗法，又有自己朋友，佢啲嘢幾得意嘅。不過佢話過想做導演，我就話佢聽唔好喇，導演成日失業，好多時冇嘢拍。」