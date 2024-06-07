翟威廉曾承認風流有多位性伴侶！約好友遊船河重女！《東張》女神性感比堅尼搶鏡

翟威廉自從3月底正式離開TVB後，回復自由身的他無拘無束，早前接受訪問時大方談到自己的感情生活，他承認自己風流，超過10年都搵SP（性伴侶），數量保密但就肯定多，相熟嘅有幾個，連日韓嘅女士都有。翟威廉話同SP啱時間啱mood就約，大家唔過問對方私生活更唔會理對方有幾多個伴侶，實行以享樂行先。

翟威廉的坦誠不單止沒有影響形象，反而不少網友都支持他做自己夠真實，而他的言論都冇阻礙桃花，近日跟一大班圈中好友一齊去船P玩，身邊位位都比堅尼性感女星，實在艷福無邊。除了翟威廉外，還有鄭衍峰、何浩文及周志康一家四口參與，至於圈中女士們，有「J2ers」葉靖儀、長腿鄧伊婷、「TVB娛樂新聞台」主持賴彥妤以及《東張西望》女神之一的陳懿德。

賴彥妤在社交平台分享當日船P的靚相，不過全部都以黑白處理，她穿上一件頭泳衣，圖案花碌碌，反而陳懿德穿上淺色三點式泳衣最為搶鏡，身材豐滿令其他女藝人都比下去，不過就略嫌胃腩凸出有點煞風景。陳懿德性感現身，令人好奇的是跟翟威廉同樣老友鬼鬼的羅天宇是否亦有同場呢？陳懿德和羅天宇傳緋聞多時，不過兩人都死口否認，似乎要維持「地下情」發展？

陳懿德參與《2021年度香港小姐競選》最終八強止步，落選後入行成為TVB女藝員，獲安排到《東張西望》做外景主持，大部分都是採訪娛樂新聞，直至兩年前再次參與《香港小姐再競選》，最終獲得季軍。陳懿德2022年報稱三圍數字是34.5、25、34.5，絕對弗到漏！



