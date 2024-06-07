高海寧為父母圓夢：幫爸媽補拍婚紗照！近日被網友催婚咁回應超霸氣

高海寧（高Ling）一向是圈中的孝順女，過往就算工作幾忙，她都會經常抽空飛南京探望外公外婆，因為她由兩位帶大，感情深厚。可惜外公2021年不幸離世，令高Ling相當傷心，亦更加憂心外婆的生活。高Ling學懂珍惜眼前人，現時工作和家庭生活都分配好時間，只要一有空閒放假的日子，要會陪伴在港的父母，或者飛去南京探望婆婆。

近日，高Ling獲邀成為容祖兒、蔡卓妍及鍾欣潼節目《因為是朋友呀2》嘉賓，不單止分享自己入行的心路歷程，更特別帶同父母同行，跟幾位好朋友一齊為父母圓夢，場面非常感動。高Ling透露原來一直想幫父母補拍婚紗相，但一直都搵唔到機會，今次終於願望成真，她留言說：「一直想幫爸爸媽媽補拍婚紗照，這個小小心願終於達成了！感謝Mani邀請拍攝 《因為是朋友2》，才能借機促成了這樁美事。Joey、阿Sa、阿嬌幫我媽媽化美美的妝，她們還負責教我爸媽擺pose。照片是我自己拍的唷！主要是因為爸媽面對我相對比較放鬆啦！原來世間真的有『夫妻相』這一說，那不然真的解釋不了他倆的表情是如何保持高度一致的，哈哈哈！」照片中，高Ling的媽媽化起妝來，非常高雅大方，而且樣子跟高Ling似到「餅印」一樣，兩母女都相當可愛又靚女。

面對父母的感情，高Ling都有感而發，「一整天的粉紅泡泡瀰漫在空氣中，最窩心的愛情不過如此，不離不棄，堅守彼此，一步一步，牽著手慢慢走，不經意間已一世，願我們都能遇到靈魂契合的soulmate！（靈魂伴侶）」不過近日高Ling正忙於為《武林》開工拍攝，早前在山頂拍外景時抽空檔開直播，跟粉絲和網友們傾偈，期間有網友向她催婚，高Ling即將聲線高八度反駁：「點解係人都問我幾時結婚啫？點解一定要結婚啫？冇男人唔得呀而家？」相當霸氣。



