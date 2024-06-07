騙案新手法 | 用Deepfake技術假冒跨國公司高層！騙員工開視像會議呃近400萬！甚麼是Deepfake詐騙？守網者教4點防新科技詐騙

近日，CyberDefender 守網者公布了一個Deepfake詐騙個案，有跨國公司職員被「假上司」以開分公司為由，騙走$400萬！到底騙徒手法是怎樣？Deepfake詐騙個案又是甚麼？面對這些騙案，守網者又有甚麼建議？

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Deepfake是甚麼？Deepfake中文叫深度偽造，簡稱深偽，是英文「Deep learning」（深度學習）和「Fake」（偽造）的混成詞。而Deepfake專指利用AI的的人體圖像合成技術的應用，好像是製作虛假語音等，更有劇集以深偽技術進行臉部替換，去替換角色等。而坊間不時傳出利用深偽(Deepfake)技術實時換臉及換聲的詐騙已出現，好像是假冒受害人的親友或同事要求匯款等。

圖片來源：Unsplash @Steve Johnson

近日，CyberDefender 守網者在Facebook上公布再有一宗Deepfake詐騙個案，原來有一間跨國公司職員收到自稱是公司首席財務官的WhatsApp訊息，並要求與職員進行「Zoom」視像會議。在視像會議期間，騙徒疑似利用了公司上司及其他投資公司代表的公開片段，以深偽(Deepfake)技術將說話內容篡改。在這次的多人「Zoom」視像會議中，騙徒假扮公司上司，要求匯款，作為開分公司的資金。因為職員看到對方的樣子及聲線與平常一樣，所以不知道自己已進入騙局，聽從指示轉款，把接近$400萬元至不同戶口。直到之後再向公司查證，先發現自己中伏騙案！

CyberDefender 提醒，騙徒會使用更多新科技進行詐騙，最終目的均是騙取信任。所以，有圖有聲有片都未必有真相！所以守網者叫大家注意4點：

1. 應保持警惕，養成事實查證習慣

2. 轉款前再次致電當事人問清楚

3. 遇到陌生來電或訊息聲稱你親友、上司等，應立即打俾對方查證

4. 使用守網者網站「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入有關電話、帳戶號碼等查證

圖片來源：Unsplash @ Luis Villasmil