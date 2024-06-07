  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
騙局大拆解
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

07/06/2024

騙案新手法 | 用Deepfake技術假冒跨國公司高層！騙員工開視像會議呃近400萬！甚麼是Deepfake詐騙？守網者教4點防新科技詐騙

#騙案 #騙局大拆解 #Pantry熱話 #守網者 #Deepfake #詐騙 #騙徒
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　近日，CyberDefender 守網者公布了一個Deepfake詐騙個案，有跨國公司職員被「假上司」以開分公司為由，騙走$400萬！到底騙徒手法是怎樣？Deepfake詐騙個案又是甚麼？面對這些騙案，守網者又有甚麼建議？

 

延伸閱讀：

網購騙案新手法！假冒客服騙案首4月涉1.9億！69歲伯伯與假職員視像8小時失44萬！網上賣家一樣被呃！即睇手法

 

　　Deepfake是甚麼？Deepfake中文叫深度偽造，簡稱深偽，是英文「Deep learning」（深度學習）和「Fake」（偽造）的混成詞。而Deepfake專指利用AI的的人體圖像合成技術的應用，好像是製作虛假語音等，更有劇集以深偽技術進行臉部替換，去替換角色等。而坊間不時傳出利用深偽(Deepfake)技術實時換臉及換聲的詐騙已出現，好像是假冒受害人的親友或同事要求匯款等。

 

圖片來源：Unsplash @Steve Johnson

 

 

　　近日，CyberDefender 守網者在Facebook上公布再有一宗Deepfake詐騙個案，原來有一間跨國公司職員收到自稱是公司首席財務官的WhatsApp訊息，並要求與職員進行「Zoom」視像會議。在視像會議期間，騙徒疑似利用了公司上司及其他投資公司代表的公開片段，以深偽(Deepfake)技術將說話內容篡改。在這次的多人「Zoom」視像會議中，騙徒假扮公司上司，要求匯款，作為開分公司的資金。因為職員看到對方的樣子及聲線與平常一樣，所以不知道自己已進入騙局，聽從指示轉款，把接近$400萬元至不同戶口。直到之後再向公司查證，先發現自己中伏騙案！

 

 

 

　　CyberDefender 提醒，騙徒會使用更多新科技進行詐騙，最終目的均是騙取信任。所以，有圖有聲有片都未必有真相！所以守網者叫大家注意4點：

 

1.　應保持警惕，養成事實查證習慣

2.　轉款前再次致電當事人問清楚

3.　遇到陌生來電或訊息聲稱你親友、上司等，應立即打俾對方查證

4.　使用守網者網站「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入有關電話、帳戶號碼等查證

 

圖片來源：Unsplash @ Luis Villasmil

 

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

我要回應
更多騙局大拆解文章

你可能感興趣

#騙案 #騙局大拆解 #Pantry熱話 #守網者 #Deepfake #詐騙 #騙徒
更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中俄聯合聲明 對地緣政治影響深遠

07/06/2024 08:03

大國博弈

高息定存 | 港銀高息吸高端客，華僑銀行128日高見4.67...

06/06/2024 15:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk