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07/06/2024

Huawei Watch Fit 3登場！全新設計輕巧吸睛，運動功能齊備！$999巿場性價比最高智能手錶之一？

#數碼潮物 #Gadget #心率監測 #智能手錶 #血氧檢測 #快速充電功能 #運動功能手錶 #Huawei Watch Fit 3
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    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Huawei Watch Fit 3自發表後，以全新設計加上運動功能受各方注視，擺脫了該公司過去智能手錶的形象。Watch Fit 3不單外表吸引，更以低於一千元的定價發售，是目前性價比最高的智能手錶之一。

 

 

　　Watch Fit 3採用超輕巧設計，錶身以有弧度的鋁合金物料製造，重量僅為26克、厚度9.9毫米，極致輕薄的設計幾乎感覺不到它的存在。錶身左側設有揚聲器，右側有旋轉錶冠及便捷功能按鍵，透過按鍵可直接操作手錶，兼能切換應用及一按選擇運動模式等。特别在於加入快速更換錶帶設計，按下錶背按鍵即能將錶帶取出，同時亦提供了白、綠、黑配色，另外也有白色皮革版本。

 

Watch Fit 3搭載了配備全新方型熒幕，是Huawei首款採用方形熒幕的智能手錶。

Watch Fit 3配備高性能PPG感應器，能夠進行心率監測和血氧檢測。

錶身左側設有揚聲器。

右側有旋轉錶冠及便捷功能按鍵，透過按鍵可直接操作手錶。

Watch Fit 3特别在於加入快速更換錶帶設計，按下錶背按鍵即能將錶帶取出。

 

　　Watch Fit 3搭載了配備全新的1.82 吋 480 × 408解像度的AMOLED 2.5D方形熒幕，是Huawei首款採用方形熒幕的智能手錶，提供了清晰、生動的色彩和細節展示。這個熒幕擁有77.4%屏佔比，配合60Hz刷新率和最高1,500 nits的亮度，即使在陽光戶外使用，熒幕內容依然清晰可見。

 

　　Watch Fit 3採用的續航能力同樣令人印象深刻，手錶用上磁吸式頂針充電設計，官方稱在滿電的狀態下提供10天的續航能力，在高強度使用情況下也能可使用一周，配合快速充電功能，充電10分鐘即能維持一整天的使用時間。此外，Watch Fit 3配備高性能PPG感應器，能夠進行心率監測和血氧檢測，實時追蹤用戶的健康狀態。

 

手錶用上磁吸式頂針充電設計，官方稱在滿電的狀態下提供10天的續航能力。

Watch Fit 3支援超過100種運動模式，兼能自動識別六種常見的運動類型。

在搭載HarmonyOS 4作業系統之下，手錶提供更多個人化功能，例如可自定錶面的顏色配搭和功能。

 

　　Watch Fit 3升級了飲食、運動及健身三個健康生活領域的功能，可透過Huawei Health應用程式記錄每天三餐的飲食，以便用戶追蹤攝入及消耗的卡路里。同時，手錶提供了智能建議功能，能根據個人運動偏好、卡路里消耗和天氣條件，自動推薦適合的運動類型和時間，幫助用戶達成減脂和健康目標。與Huawei其他智能手錶一樣，Watch Fit 3支援超過100種運動模式，兼能自動識別六種常見的運動類型。

 

Watch Fit 3升級了飲食、運動及健身三個健康生活領域的功能，可記錄每天三餐的飲食以便追蹤攝入及消耗的卡路里。

手錶保留了「活力三環」，透過三個彩色環顯示活動熱量、鍛鍊時長、活動時數三個數據。

 

總結

 

　　筆者試用過不同型號的Huawei智能手錶，Watch Fit 3同樣提供不同的健康功能，可是給筆者的使用體驗與過去其他產品不同。主要是Watch Fit 3有更好看的型格設計，以及搭載HarmonyOS 4作業系統之下，提供更多個人化功能，例如可自定錶面的顏色配搭和功能。

 

作業系統：HarmonyOS 4

顯示屏：480 x 408像素，1.82吋觸控AMOLED熒幕

通訊：Bluetooth 5.2 / GPS

感應器：加速度 / 陀螺儀 / 磁力計 / 光學心率 / 環境光感

體積：43.2 x 36.3 x 9.9毫米

重量：26克

售價：$999（氟橡膠） / $1,299（真皮）

查詢：Huawei 8128 8810

 

 

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