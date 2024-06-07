駱克道55年麻雀館見證行業變遷！麻雀枱由「泥地」變「草地」、深圳碰槓牌取代傳統廣東牌！與食店合作派食物、伙旅行社辦深度遊，傳承麻雀文

談到香港人的消遣娛樂，當然少不了「攻打四方城」。麻雀耍樂於香港傳統文化植根甚深，而五、六十年代為香港麻雀館的黃金時代。昔日駱克道娛樂場所林立，入夜後，其中一塊巨型霓虹招牌尤其矚目，它正正就是屬於香港蔴雀娛樂公司。

香港蔴雀娛樂的創辦人為張法平，即現任董事總經理張家寧的爺爺。張法平本為教師，在六十年代偕同妻子從廣東三水南下香港，曾在不同地方打工，後來在麻雀館晉升快，就省吃儉用，繼而成為股東。六十年代的灣仔曾經有過十間麻雀館，張法平相中灣仔一帶的發展潛力，決定自己投資，於1969年創立香港蔴雀娛樂。張法平當時也做過酒樓及歌廳生意，隨後專注投入麻雀館業務，太太則照顧家庭，從旁輔助。到2003年張家寧的嫲嫲癌症病發，痊癒後自知已到風燭殘年，便交付孫子好好管理麻雀館。他憶起小時候只會在店內砌麻雀金字塔，對如何營運完全不熟悉，連打麻雀也是後來才學。最初接管經營時，曾經做到蝕本。爺爺叫他從計數開始學，花了一段時間才逐漸上軌道。

昔日香港蔴雀娛樂公司的巨型招牌，今已拆卸。（照片由香港蔴雀娛樂提供 ）

香港蔴雀娛樂的創辦人為張法平。（照片由香港蔴雀娛樂提供 ）

隨著時代變遷，香港蔴雀娛樂的營運模式也經歷了不少變化，譬如「泥地」已被「草地」淘汰。「泥地」為木枱，「草地」則為電動麻雀枱。這代表於「泥地」上打的傳統廣東牌已被「草地」上打的深圳碰槓牌取代。兩者之間的分別在於後者無法上牌。能夠上牌的時候，章法稍為重要，而碰槓牌的話，章法依然重要，但運氣佔較大比重。不過這也意味著習慣打傳統廣東牌的老人家，逼著要與時並進，改在「草地」上打麻雀。

「草地」，即電動麻雀枱。

人手方面一樣改變不少。其一是以往無論女性表現多出色，到退休那天還是只能當侍應工作，而這一代，女性員工已上升到一半比例，現在店內亦有女經理。其二是過去麻雀館只有全職工作，現時則有部分員工為兼職工作，有些人會寧可打幾份工，較能靈活分配個人時間。至於工作天數，以前是每三天就休假一天，現在則是上班兩天就休假一天，一個月有十天的有薪假期，有此改變主要是因為招聘較以往困難。發薪日方面則由過往每天發薪，改成十五天發薪。

香港蔴雀娛樂的街坊生意居多，遊客較少，故此除了提供娛樂，他們亦扮演了一個街坊聚腳點的角色。老友記可以在此聚在一起聊天，附近上班的裝潢師傅或廚師趁休息時間來麻雀館摸幾圈。他們亦與灣仔區其他食肆，如忠記粥品，合作派發食物給長者，連結駱克道一帶的街坊街里。另外，香港蔴雀娛樂之前跟遊戲《明星3缺1》合作，現在正計劃與旅行社合作舉辦深度遊，打算在營業前的時間讓觀光客參觀麻雀館，教他們打麻雀，可見他們團隊持續不斷花心思為了讓更多人接觸及了解麻雀文化。文化傳承從來不易，這間五十五年的老店可謂盡心盡力。

香港蔴雀娛樂公司-灣仔

創菸：1969年

經營：麻雀館

地址：灣仔駱克道384-388號嘉賢大廈地下B舖及閣樓全層