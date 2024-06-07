珠海好去處 | 珠海高CP值按摩店推薦！小紅書網民大推邊睇戲邊享受足浴 / 新開業24小時洗浴中心任食Häagen-Dazs / ¥230起泰式全身精油Spa

自從有港車北上，很多人趁放假都會去珠海玩，而按摩都成為香港人北上必做Item之一，所以今次為大家整合了幾間CP值高的珠海按摩店，有些更可以過夜，即睇！

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珠海按摩店│1. 湯臣健康生活館（香洲店）：大熱店！邊看電影邊享受足浴服務

第一間要說的是很多小紅書網民推介的「湯臣健康生活館(香洲店)」，到底這間「湯臣健康生活館」有甚麼魅力？「湯臣健康生活館(香洲店)」被不少網民稱為足浴天花板，店內設計以簡約為主，有種在家的感覺超放鬆，重點是環境乾淨舒適。進去後，房內會有超大投影機，大家可以一邊看電影或劇集，一邊享受足浴服務，超歎！

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

收費方面，以60分鐘的足療為例，在大眾點評就有158元人民幣套餐，當中會包10分鐘肩頸按犘，除了會有茶水及水果，在相應時間更會有免費餐飲，好像是中午及晚上營養餐、晚上10時後的宵夜。其他項目有招牌SPA、香薰SPA、眼部SPA、頭療。有去過的朋友都大讚技師手藝很好。

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

湯臣健康生活館香洲店

營業時間：中午12時至凌晨2時

地址：珠海市香洲區人民東路西海大廈二樓201至205號房

泊車資訊：設3小時免費停車

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