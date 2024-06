辦公室英語 │ Get與Procure意思相同用法有別？一文學識20個Formal VS Informal英文詞語，應對不同場合！

無論你是資深專業人士還是剛入行的商界新手,掌握商業英語至關重要。清晰有效的溝通除不但可以提升你的專業形象,也能有助你與商業夥伴建立良好的關係。在這篇文章中,筆者會為大家分享10對詞彙,每一對詞彙都包含「正式(formal)」和「非正式(informal)」的詞語,以幫助你有效地應對不同場合。

(Credit: https://www.gettyimages.com )

1. 開始

正式:「 Commence」

例句:

We shall commence the meeting promptly at 9:00 AM.

我們將於上午9:00準時開始會議。

非正式:「Start」

例句:

Let's start the meeting at 9:00 AM.

讓我們在上午9:00開始會議。

2. 協助

正式:「Facilitate」

例句:

Our team will facilitate the negotiation process.

我們的團隊將協助談判過程。

非正式:「Help」

例句:

Our team will help with the negotiations.

我們的團隊將協助談判。

3. 運用

正式:「Utilize」

例句:

We aim to utilize data analytics for better decision-making.

我們旨在運用數據分析做出更好的決策。

非正式:「Use」

例句:

We aim to use data analytics for better decision-making.

我們旨在使用數據分析做出更好的決策。

4. 告訴/轉達

(Credit: https://www.gettyimages.com )

正式:「Convey」

例句:

Please convey our gratitude to the client.

請轉達我們對客戶的感謝之情。

非正式:「Tell」

例句:

Please tell the client we appreciate their business.

請告訴客戶我們想答謝他們的業務。

5. 詢問

正式:「Inquire」

例句:

I would like to inquire about the project timeline.

我想詢問一下項目的時間表。

非正式:「Ask」

例句:

Can I ask about the project timeline?

我可以問一下項目的時間表嗎?

6. 閱讀

(Credit: https://www.gettyimages.com )

正式:「Peruse」

例句:

Kindly peruse the contract before signing.

請仔細閱讀合同,然後再簽署。

非正式:「Read」

例句:

Please read the contract before signing.

請在簽署前閱讀合同。

7. 位於

正式:「Reside」

例句:

Our headquarters reside in the heart of the city.

我們的總部位於市中心。

非正式:「Live」

例句:

Our headquarters are located downtown.

我們的總部在市中心。

8. 終止

正式:「Terminate」

例句:

We regret to inform you that your contract will terminate.

很遺憾地通知您,您的合同將終止。

非正式:「End」

例句:

Unfortunately, your contract will end.

很遺憾地,您的合同將結束。

9. 獲得/取得

正式:「Procure」

例句:

We need to procure additional office supplies.

我們需要獲得更多辦公用品。

非正式:「Get」

例句:

We need to get more office supplies.

我們需要再買些辦公用品。

10. 隨時通報

正式:「Apprise」

例句:

I'll apprise you of any developments.

我會隨時通報你有任何進展。

非正式:「Update」

例句:

I'll keep you updated.

我會隨時告訴你最新情況。