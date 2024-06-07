歐國盃前瞻，意西英新星崛起；法國仍大熱，葡德荷未見功架

下星期歐國盃就開鑼，今屆話題多多。

最戲劇性的，必然是上屆在4強相遇的意大利和西班牙，竟然和克羅地亞同在B組，激戰連場；被視為陣容最完整的英格蘭能否捧盃；德國、葡萄牙或荷蘭能否重拾光輝？每屆必有的黑馬，又是誰會跑出？

作為觀眾，必然對比賽充滿奇想；但現實是，大賽看強國，黑馬難爆冷。



攤開過往30年的歐國盃歷史，雖然總有黑馬殺入四強，但捧過盃的離不開德國、法國、意大利、葡萄牙和兩次奪冠的西班牙，成功爆冷的只有1992年的丹麥和2004年的希臘。

（由作者提供）

同在上屆4強的意大利和西班牙，今屆率先在分組賽碰頭。前者要衛冕，關鍵要睇攻力；日前悶和土耳其，領隊史巴列提都表示己隊兵疲鋒弱，但防守穩健就很適合踢淘汰賽，能走多多遠就看前鋒表現。



意大利在晉級路上4勝4和，13個入波，失波只有3個；防線由幾位年輕球員擔綱，國米的巴斯托尼、達美安和羅馬的文仙尼都是可造之才，有昔日意大利頂級防線的影子。

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西班牙經過新老交接之後，最大弱點是防線實力不足，缺少可靠中堅，只要看皇馬和巴塞都是依靠後衛外援就知道西班牙的情況有多嚴峻；但可喜的是柏迪和加維等小將今屆大熟大勇，有望踢出身價。

至於東道主德國，攤開入選名單，攻不鋭守不穩，即使有主場優勢，都難以看好。



德國的前鋒線，竟然還有依靠湯瑪士梅拿，實在難以讓人寄予厚望；唯一優點是中場幾個攻擊球員，如梅斯亞拿和華迪斯都頗有潛質。

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大熱門法國整體實力平均，走線都不錯，4強應該是最低標準；加上王牌麥巴比終於加盟皇馬，心情大好，如果踢出超水準，法國就不能小看。

至於荷蘭和葡萄牙，前者領隊朗奴高文實力不足，就算有潛力球員在陣中，都難有好表現。不過葡萄牙抽得好籖，在F組應該首名出綫，入4強機會高，何況精神領袖C朗仍在，後防有戴亞斯和簡些路、中場有般奴費南廸斯和班拿度斯華，前線有迪亞高祖達和C朗，好運的話隨時晉身決賽。

至於最多港人關注的英格蘭，今屆陣容最完整，而且中場粒粒新星，個個都能獨當一面，唯一較弱是門將和中堅，上屆殺入決賽到12碼輸波，今屆大家再寄予厚望下，4強應該是最低目標。



英格蘭的成績，不是取決於球員表現，而是領隊修夫基有沒有進步，做多一點輪換；如果在臨場調動和戰術上沒有改善，球員踢得太過疲勞，恐怕難有爭標機會。畢竟，要攞冠軍，30日踢7場波，留放有度才有機會。

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不得不說的，當然是黑馬。

一貫黑馬本色的克羅地亞，勝在體力好，加上技術出眾，踢法注重團隊，今屆仍有機會殺出重圍；另一隊是比利時青黃不接，陣中不少星級球員，不過迪布尼年紀大了。

今年抽籖不好，若在E組首名出線，8強便對法國；若次名出線，8強最大機會對葡萄牙，這要看領隊智慧了。



克羅地亞在近年在大賽表現突出，摩迪寶刀未老，剛剛協助皇馬再奪歐聯；曼城守將嘉華度攻守兼備，這一老一嫩的組合，有望再帶領克羅地亞攪局。

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但憧憬歸憧憬，實力是實力，不論回顧過往多屆成績、抑或環顧今屆的各隊狀況，有能力爆冷的黑馬其實不多，要捧盃奪冠，還看強國實力；而在淘汰賽中，更要看各領隊臨場調動的本事。

因為部分國家隊仍未決選最後23人，目前仍未預見哪一隊最具冠軍相，不過英葡法克有力一爭。



