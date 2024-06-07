AI PC觸發CPU新戰局！微軟押寶高通Arm處理器，挑戰Intel、AMD的x86電腦霸權！

全球邁向AI時代，PC也步入改朝換代的關鍵時刻。微軟在5月發表全新AI PC規格「Copilot+ PC」，叫人意外的是，首批Copilot+ PC產品所用的CPU，竟然不是Intel或AMD出品，而是高通的Arm架構Snapdragon X系列處理器，似乎PC產業典範要從Wintel（Windows＋Intel）轉向WOA（Windows on Arm）。究竟PC處理器市場格局會否從雙雄對決，演變成三國爭霸？

首輪Copilot+ PC全屬高通製品

2024年5月20日，微軟（Microsoft）正式發表專為生成式AI設計的新型Windows PC規格「Copilot+ PC」，並以此作為Windows PC的新稱號。根據微軟定義，Copilot+ PC必需內建神經網絡處理器（Neural-network Processing Unit，NPU），起碼要有 16GB 記憶體、256GB SSD硬碟，達到每秒超過40兆次運算（Trillion Operations Per Second，TOPS），足以在PC上直接運行AI模型，並擁有一整天的電池續航力。

微軟宣稱，Copilot+ PC在單次充電後，可供連續播放22小時的影片或瀏覽15小時的網頁，其效能更比內置M3處理器的15吋MacBook Air高出58%。手機晶片巨頭高通（Qualcomm）是目前唯一獲得微軟認證的WOA裝置策略夥伴，故此首輪上市的Copilot+ PC新機將全部採用高通的Arm架構Snapdragon X Elite或X Plus處理器，預計6月開始出貨；至於PC界的老大哥英特爾（Intel）與超微（AMD），反而要晚一點時間才會有相關產品推出。

Snapdragon X Elite不但運算力高達45 TOPS，而且每瓦性能是Apple M3處理器的2.6倍，是Intel Core Ultra 7處理器的5.4倍，因此能帶來最快且最有效率的AI體驗。（圖片來源：Qualcomm官網）

高通擬藉CPU重新定義AI PC

有鑑於此，高通執行長克里斯蒂亞諾·阿蒙（Cristiano Amon）在COMPUTEX 2024的主題演講上，有足夠底氣高喊：「PC正在重生！這是PC產業的新時代。」他認為，PC產業正處於AI革命的重要時刻，高通將會透過其CPU重新定義AI PC。「Snapdragon X系列和CoPilot+是《Windows》中最重要的轉變之一。就我個人而言，我認為它與《Windows 95》一樣重要。」

繼雄霸手機晶片市場後，高通下一步是跨入PC處理器領域。高通執行長Cristiano Amon揚言：「高通正在從一家通訊公司，演變為互聯網運算公司。」（圖片來源：Qualcomm官網）

自1981年PC面世後，微軟一直跟Intel合作無間，形成強大的「Wintel」陣營，主導全球PC產業。Intel的x86架構處理器與AMD生產規格相容的處理器，可說是PC的唯一之選。智能手機崛起後，ARM架構設計的手機處理器，呈現出低功耗、高效能的表現，引起微軟的注意。

於是，微軟在2016年推出Windows on Arm政策，讓《Windows》能夠支援Arm架構CPU。同年，高通與微軟簽署協議，成為與微軟獨家合作WOA平台的CPU開發商。其後，高通先後推出多款電腦CPU，但市場反應平平，始終無法立足於PC市場。

Arm CPU打入電腦市場全靠蘋果

最終，能夠讓Arm CPU打入電腦市場的是蘋果（Apple）。2020年11月，蘋果發表基於Arm架構的「Apple Silicon M1」，搭載到MacBook、Mac Mini、iMac之上，獲得一致好評。自此，蘋果決定揮別Intel CPU，全面改用自研CPU：M2在2022年面世，M3在2023年登場，讓Arm CPU市佔率逐步攀升至13%。

眼看Apple CPU取得空前成功，高通遂在2021年豪擲14億美元（約109.2億港元）買下晶片設計公司Nuvia，以增強其電腦和伺服器CPU的研發能力。2023年，高通再度發表PC處理器Snapdragon X Elite，正是基於Nuvia的Oryon CPU研製而成。為搶奪市場份額，高通跟Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo等合作，於2024年6月推出22款搭載Snapdragon X處理器的AI PC。

市場認為，AI PC將從2024下半年開始崛起，預測全年銷量有望達到4,000萬部，到2025年將躍升至1億部。在這波AI PC浪潮中，高通因被微軟選為優先合作夥伴，故此取得先機，能以Arm CPU突入AI PC市場。外界預計，2026年Arm CPU在電腦市場的市佔率或會倍增到28%。

英特爾：處理器市佔率保持領先

近年，PC處理器霸主Intel的市場份額已被AMD逐步蠶食，現在再加上來勢洶洶的高通Arm CPU，似乎讓英特爾進一步陷入困局。不過，執行長帕特·基辛格（Patrick Gelsinger）認為，x86處理器的市佔率依然保持領先，目前還未看到有明確誘因驅使消費者從x86轉投到Arm平台，加上對自家新CPU有信心，因此不怕市佔率受影響。

Intel新一代處理器「Lunar Lake」將於2024年第三季出貨，其NPU運算力高達45 TOPS，AI總工作負載更高達100 TOPS。其對手AMD也會於2024年第四季推出全新處理器「Strix Point」，坐擁50 TOPS的運算力；另有一款更高階的產品「Strix Halo」，運算力高達60 TOPS，預計2024年底登場。雙方列出的新產品規格，均明顯高於微軟對AI PC的要求。

Intel執行長Patrick Gelsinger被問到，一旦高通Arm處理器比Intel CPU更受歡迎時該如何應對。他回應道：「如果Arm真的崛起，我希望提供晶圓代工服務......我們看到Arm身為英特爾晶圓代工夥伴的許多機會。」（圖片來源：翻攝Intel官方YouTube影片）

其實，高通與微軟的合作已有一段日子，2019年上市的Microsoft Surface Pro X正是搭載高通與微軟合作設計的Arm處理器，但卻未能引起市場關注，今次是否會有所不同，還須持續觀望。無論如何，在AI推波助瀾下，PC市場即將進入三國爭霸的新局面，勝負關鍵要看誰能深度綁定微軟合作，徹底整合AI模型，推出最佳使用體驗的AI PC。

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