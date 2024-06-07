  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
FOCUS政經范局政是有心雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

07/06/2024

網約車事在必行，的士業全面下風

#立法會 #的士 #網約車 #Uber #禮貌活動 #無處不旅遊
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　如果問依家有咩嘢可以令到全香港市民槍口一致嘅，的士業可以話係唯一。自從有的士行家自行放蛇捉Uber司機之後，全香港市民(除咗的士從業員)都齊心聲討的士行業，將過往坐的士受過嘅冤屈氣都發晒出嚟。雖然的士業將會有重組，推出的士車隊，而的士業最近亦都搞禮貌活動，但都無阻政府全面檢討網約車規管嘅決心，似乎政府已經心裡有數，香港即將落實Uber合法化。

 

　　Tina最近同一位執法部門高層飯局，佢就直言，Uber今時今日喺夾縫之中生存，擺到明就係得到政府嘅首肯；Uber嘅業務肯定唔會係合法，以政府今時今日嘅行政主導，再加上警隊嘅雷厲風行，有心要打擊Uber的話，肯定佢地明日就連上線都上唔到。「點解政府唔郁手？最重要就係Uber解決到的士行業永遠都解決唔到嘅問題：唔會揀客、唔會拒載、唔會濫收車資，所有行程都有後台去監察，有咩問題都投訴有門。更重要嘅係， 政府依家係要『無處不旅遊』，全世界大部分嘅旅客都會有Uber App去叫車，Uber就正正係幫到政府解決呢個大難題，試問的士業又點會有條件去同政府講數？」

 

的士業最近推行禮貌活動，但無阻政府全面檢討網約車規管（資料圖片）

 

　　有立法會議員就坦言，Uber所代表嘅網約車行業喺全世界都已經證明咗畀的士更有效率，而內地更加係其中之一，「網約車喺內地成行成市，亦都見到網約車同的士係可以拼行，你好難同阿爺講點解香港就只可以有的士而無網約車」。不過呢位立法會議員亦都坦言，特區政府亦都有責任平衡各方利益，全面開放市場令到的士牌價大幅下跌亦都唔係政府願意見到，所以佢都私下建議，下一步開放網約車的話，亦都要將網約車同的士嘅功能劃分，「的士可能係繼續打大眾化市場，而網約車就可以定更高嘅價格，係畀啲捨得花更多錢買服務嘅人士，咁就各有各嘅市場，河水不犯井水。」

 

　　議員亦都向的士業界派定心丸，認為如果網約車合法化，網約車司機亦都要喺規管之下營業，咁就自然要交牌照費、更高嘅保險費等等，「佢地嘅經營成本亦都會大增，唔會好似依家咁，有車牌、有架車就可以做，所以估計只會有部分網約車司機會正式登記，某程度上亦都會令到客源流返去傳統的士業嗰邊，同依家比，應該係有利無害。」

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】政府宣布10項短期控煙措施，你是否支持？「火車頭」問題未有規管，你接唔接受？► 立即投票

我要回應
更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立法會 #的士 #網約車 #Uber #禮貌活動 #無處不旅遊
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中俄聯合聲明 對地緣政治影響深遠

07/06/2024 08:03

大國博弈

高息定存 | 港銀高息吸高端客，華僑銀行128日高見4.67...

06/06/2024 15:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk