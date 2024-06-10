  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
港是港非
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

10/06/2024

局長魄力足，禁煙不手軟

#港是港非 #盧寵茂 #醫務衞生局 #控煙 #戒煙 #垃圾徵費 #政情 #謝展寰 #環境及生態局
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　醫務衞生局局長盧寵茂上任還未到兩年，已經連續加了兩次煙稅，近日更提出10項短期控煙措施。香港目前仍然有近60萬名煙民，自然敢怒不敢言，政界亦有人擔心執法過急，會引起社會反彈，特別是年長一輩的老煙民。然而，盧寵茂夠膽破格連續兩年加煙稅，更提出新的控煙措施，做法雷厲風行，與政府過去穩紮穩打（或者說歎慢板）的作風，實在大相徑庭。事實上，局長過去做醫生、教授、系主任及院長，處事一直魄力十足，敢幹敢做。有人認為這是施政新風，筆者認為仍要看具體成績，但不得不承認，一位局長有無擔當大事的魄力，對施政至關重要！
　
　　盧寵茂上周宣布10項短期控煙措施，包括引入完稅煙標籤制度、禁止另類吸煙產品及排隊禁止吸煙等。政府落實措施後，會審視成效，從而釐定中期計劃，目標是將吸煙的人口比率由2023年的9.1%下降至2025年的7.8%。平情而論，步伐定得頗為急速，推算等如兩年內要有8萬名煙民戒煙，但10項新措施最快都要在本年底實施，要趕及2025年達標，實在是一件不容易完成的任務，市民拭目以待。

 

醫務衞生局上周宣布10項短期控煙措施，目標兩年內要令8萬名煙民戒煙。(Shutterstock)

　
　　今次控煙的新建議，難免有人會拿來與垃圾徵費作出比較，兩件事無論在性質、廣泛性及嚴重性，均不能類比，但卻可以反映出局長有無足夠魄力，對一些重要政策能否順利推行，或許有關鍵作用。首先必須澄清，筆者一直認為，任何人如果能夠當上處長、局長，個人能力及經驗絕對不用懷疑，否則無可能從眾多競爭者中脫穎而出，環境及生態局局長謝展寰亦不例外，筆者早年亦曾與謝展寰訪談，局長精明練達，亦通曉環保政策，是優秀的公務人員。不過，今時今日，局長主導政策發展，角色日益重要，除了要精通政策，更加需要具備政治智慧，以及敢於擔當大事的魄力與勇氣！
　
　　翻查資料，垃圾徵費在煞停前一年，謝展寰按計劃做了大量介紹、推廣及準備工作，可惜不但未能說服市民，反而激起市民的疑慮。當其時，局長應該及時掌握民情，立即研究問題所在，並重新調整策略方針，並帶領同事改弦易轍，重新部署工作，但從目前的資料中，未發現局長有新策略。及後，民情驚動了特首，局長應該立即提出補救措施，爭取機會力挽狂瀾，但從目前的資料中，亦看不到局長有補救措施。當然，在未充分了解來龍去脈前，亦不宜過分論斷責任問題，而且未來一年，謝展寰仍有機會修正目前的問題。

 

盧寵茂出任醫務衞生局局長以來，表現獲正面評價。（政府新聞網片段截圖）

　
　　盧寵茂出任醫務衞生局局長前，政界原本亦有疑慮，因為盧寵茂出名性格「硬頸」，而且不時語出驚人，但局長已經工作約兩年，不但工作有理有節，今次禁煙更贏得不少掌聲，另外基層醫療改革亦做得有聲有色，筆者頗為欣賞。據聞，局長滿肚大計，要大力改革目前醫療體系的弊病，但眾所周知，香港的醫療問題是僅次於房屋問題的燙手山芋，不但錯綜複雜，而且涉及多方持份者利益，希望局長最終不會燙傷了手。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】政府宣布10項短期控煙措施，你是否支持？「火車頭」問題未有規管，你接唔接受？► 立即投票

我要回應
更多港是港非文章

你可能感興趣

#港是港非 #盧寵茂 #醫務衞生局 #控煙 #戒煙 #垃圾徵費 #政情 #謝展寰 #環境及生態局
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中俄聯合聲明 對地緣政治影響深遠

07/06/2024 08:03

大國博弈

高息定存 | 港銀高息吸高端客，華僑銀行128日高見4.67...

06/06/2024 15:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk