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11/06/2024

企業文化｜施耐德電氣新推「員工價值理念」！鼓勵同事多合作、多新嘗試！讓員工覺被重視增歸屬感

#企業文化 #施耐德電氣 #香港 #行政管理 #商業 #人才管理 #管理學
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　　隨著Z世代進入職場，各式各樣職場新模式、需求湧現，高薪、安穩工作已不能再換來打工仔的忠誠，取而代之的是企業與員工之間是否三觀一致、工作與生活平衡之餘，還能具可持續職涯發展道路。

 

施耐德電氣香港區總裁趙啟文表示，新EVP將員工團結在共同理念上，使不同背景和世代的人才與公司的發展方向有著一致步伐。（王韻青攝）

 

　　在人才競爭愈演激烈，員工價值議題備受重視下，施耐德電氣推出新的員工價值理念（EVP），提倡6大核心價值。其香港區總裁趙啟文指出，該企近年也迎來多項創新決定，冀以身作則，鼓勵員工多作新嘗試外，也能增加其歸屬感。

 

　　自1996年加入施耐德電氣的趙啟文，於2019年2月正式獲委任為香港區總裁，負責掌管施耐德電氣的整體業務、策略規劃及銷售營運。他坦言，市場和職場趨勢不停在變，企業文化是否與打工仔的價值觀匹配並融入當中，更成為其工作誘因的重中之重。其次是能否從工作中學習和具發展潛力，與公司使命，如是否能回饋社會、為環境出力等。

 

包容精進力行 促身心健康

 

　　因此，施耐德電氣今年2月於全球推出全新EVP「Impact starts with us」（影響世界，從我們開始），並強調6大價值觀：包容、精進、使命、力行、求知與共贏。

 

　　趙啟文表示，6大價值觀反映了該企對員工的承諾和期許，除了希望讓員工加入一間能帶來正面影響和有價值的公司外，同時期望能鼓勵員工多學習、多嘗試和多合作，共同創建正面且有影響力的企業文化及職場環境。

 

　　要有效實踐新EVP，就必須讓員工真實體驗一番。如在香港辦公室設立Wellbeing Hub，提供各種設施，且提供定時的瑜伽課程等，讓員工在工作以外的時間放鬆一下。另舉行公司運動會，培養同事運動精神和身心健康。

 

　　他坦言，在推行新措施時亦會有所憂慮，如設立Wellbeing Hub前，曾擔心相關設施不適合辦公室環境；運動會於非上班日舉行，或影響員工假日休息。但公司鼓勵創新，作為公司舵手也要以身作則，多作出新嘗試。所幸的是，相關措施確實為員工帶來正面影響，除加強其身心健康外，也加強了部門團隊之間的交流和認識。

 

施耐德電氣在剛過去的運動會中，將員工分成6隊，增進部門之間的感情。（受訪者提供圖片）

 

讓員工覺被重視 容錯程度高

 

　　另以峰會為例，過往在峰會上作演講和分享的，多為領導層或較資深的員工，約兩年前開始讓資歷較淺員工上台，向約800名與會者作分享。「對員工而言是很重要的體驗，也可以讓他們感到被重視，加強其歸屬感。」

 

　　為了讓員工不斷超越自己，為更大的目標付出努力，趙啟文表示，「不論是公司還是自己，一定要接受失敗，且容錯程度高。即使明知新計劃不太可行，也未必會阻止員工嘗試。」但強調，接受失敗不是鼓勵失敗，在視乎試錯成本和公司框架下，會盡可能讓員工試行新想法。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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