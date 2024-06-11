企業文化｜施耐德電氣新推「員工價值理念」！鼓勵同事多合作、多新嘗試！讓員工覺被重視增歸屬感

隨著Z世代進入職場，各式各樣職場新模式、需求湧現，高薪、安穩工作已不能再換來打工仔的忠誠，取而代之的是企業與員工之間是否三觀一致、工作與生活平衡之餘，還能具可持續職涯發展道路。

施耐德電氣香港區總裁趙啟文表示，新EVP將員工團結在共同理念上，使不同背景和世代的人才與公司的發展方向有著一致步伐。（王韻青攝）

在人才競爭愈演激烈，員工價值議題備受重視下，施耐德電氣推出新的員工價值理念（EVP），提倡6大核心價值。其香港區總裁趙啟文指出，該企近年也迎來多項創新決定，冀以身作則，鼓勵員工多作新嘗試外，也能增加其歸屬感。

自1996年加入施耐德電氣的趙啟文，於2019年2月正式獲委任為香港區總裁，負責掌管施耐德電氣的整體業務、策略規劃及銷售營運。他坦言，市場和職場趨勢不停在變，企業文化是否與打工仔的價值觀匹配並融入當中，更成為其工作誘因的重中之重。其次是能否從工作中學習和具發展潛力，與公司使命，如是否能回饋社會、為環境出力等。

包容精進力行 促身心健康

因此，施耐德電氣今年2月於全球推出全新EVP「Impact starts with us」（影響世界，從我們開始），並強調6大價值觀：包容、精進、使命、力行、求知與共贏。

趙啟文表示，6大價值觀反映了該企對員工的承諾和期許，除了希望讓員工加入一間能帶來正面影響和有價值的公司外，同時期望能鼓勵員工多學習、多嘗試和多合作，共同創建正面且有影響力的企業文化及職場環境。

要有效實踐新EVP，就必須讓員工真實體驗一番。如在香港辦公室設立Wellbeing Hub，提供各種設施，且提供定時的瑜伽課程等，讓員工在工作以外的時間放鬆一下。另舉行公司運動會，培養同事運動精神和身心健康。

他坦言，在推行新措施時亦會有所憂慮，如設立Wellbeing Hub前，曾擔心相關設施不適合辦公室環境；運動會於非上班日舉行，或影響員工假日休息。但公司鼓勵創新，作為公司舵手也要以身作則，多作出新嘗試。所幸的是，相關措施確實為員工帶來正面影響，除加強其身心健康外，也加強了部門團隊之間的交流和認識。

施耐德電氣在剛過去的運動會中，將員工分成6隊，增進部門之間的感情。（受訪者提供圖片）

讓員工覺被重視 容錯程度高

另以峰會為例，過往在峰會上作演講和分享的，多為領導層或較資深的員工，約兩年前開始讓資歷較淺員工上台，向約800名與會者作分享。「對員工而言是很重要的體驗，也可以讓他們感到被重視，加強其歸屬感。」

為了讓員工不斷超越自己，為更大的目標付出努力，趙啟文表示，「不論是公司還是自己，一定要接受失敗，且容錯程度高。即使明知新計劃不太可行，也未必會阻止員工嘗試。」但強調，接受失敗不是鼓勵失敗，在視乎試錯成本和公司框架下，會盡可能讓員工試行新想法。