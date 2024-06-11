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11/06/2024

hot talk 1點鐘｜港股下半年投資部署 | 金價上周曾失守2300美元 金礦股可趁低吸？| 航運股向上走勢已完？

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嘉賓：光大證券國際證券策略師　伍禮賢

 

　　美國非農就業數據遠超市場預期，或令美國推遲減息時間表，惟早前美國ISM製造業等數據反映美國經濟有放緩跡象，如何解讀經濟冷但就業強的情況？港股今早曾失守18000點，短期進一步向下走機會大？踏入六月，投資者應如何為下半年投資做好準備？上星期內地的數據顯示，央行終止連續18個月購入黃金，為看淡黃金前景的線索？惟美國減息只是時間問題，趁低位吸納黃金股可取嗎？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/GJjBImjf4vk

 

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